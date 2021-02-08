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【異動股】快手上市帶動視頻概念股升勢 赤子城急升逾4成

股樓投資 13:15 2021/02/08

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赤子城（09911）上周連升4個交易日後，今早曾急升近6成至8.16元，創上市新高。現升42.3%至7.4元，成交5.1億元。上周五（5日）快手科技（01024）上市後急升帶動短視頻社交媒體概念股造好。赤子城去年推出音視頻社交產品Yiya，早前亦收購了有直播功能的海外社交平台MICO，因此晉身「視頻概念股」行列。

【大行點睇】美國尚未發出許可 野村指中芯國際今年銷售存不確定性  詳情請看[下一頁]

早前，赤子城曾發盈喜，公司預計去年的總收入介乎約10.5億至13.5億元人民幣，按年增長1.5倍至2.5倍。赤子城指，因社交業務用戶規模的增長、市場覆蓋的擴大、變現形式的多元化，使社交業務的快速發展。

【基金布局】爆款基金入市建倉　初期配置以穩陣為主  詳情請看[下一頁]

赤子城指，未來會拓展「流量+社交」模式，亦會探索電商業務的可能性，包括直播帶貨、跨境電商、線上營銷等與社交產品結合的嘗試。

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撰文 : 趙家盈

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