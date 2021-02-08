【澳門疫苗】澳門公布疫苗接種計劃　濠賭股再升、銀娛見逾兩年高

▲ 澳門上周收到國藥集團新冠疫苗後，公布疫苗接種計劃。

澳門上周末接收10萬劑國藥集團生產的新冠病毒疫苗，澳門政府公布新冠病毒疫苗接種計劃，所有澳門居民可以免費接種，當地會安排醫護人員可優先預約接種，然後由口岸、冷鏈運輸及賭場工作等前線人員預約接種。濠賭股周一表現持續強勢，銀河娛樂 （00027） 股價曾見71.15元，最新報69.55元，升4.3%，創逾兩年以來新高，成交9.94億元。

金沙中國 （01928） 曾升4%，惟最新倒跌0.6%。新濠國際 （00200） 永利澳門 （01128） 、澳博控股 （00880） 升約3%，美高梅中國 （02282） 升1.8%。至於其他依法逗留的非澳門居民，可以自費接種。每劑疫苗接種費用為250澳門元。

澳門首批10萬劑國藥疫苗上周抵達，可見【下一頁】

澳門政府表示，澳門居民明日起可免費接種新冠疫苗，接種紀錄可以合併健康碼並轉至「粵康碼」，適用於年滿18歲而未滿60歲人士，以及健康狀況良好、受感染風險較高的60歲或以上人士。

另外，非澳門居民則需付每劑250元，外地僱員身份認別證持有人、依法在澳門就讀的學生及囚犯三類非澳門居民可獲豁免費用。

國藥集團新冠疫苗和香港所採購的科興新冠疫苗，同樣使用「滅活」技術。內地公布數據顯示，國藥有效率為79%，但未有詳細交代試驗方式和數據收集方式，科興疫苗獲內地有條件批准上市，惟內地未有公布有效率，各國公布的功效數據差別較大，介乎5成至9成。

一文看清科興疫苗、輝瑞疫苗、牛津疫苗購置部署及疫苗特點，可見【下一頁】

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編輯：麥德銘