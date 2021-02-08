【大行點睇】美國尚未發出許可 野村指中芯國際今年銷售存不確定性

野村發表報告指，中芯國際 （00981） 發出2021年的指引，令市場失望。雖然公司在今年底前進一步擴產，但美國尚未向廠商發出批准前，擴產計劃未必能實現。野村又認為，公司今年下半年銷售的可見性較低，如果美國向中芯放行，銷售增長今年有望達到中至高單位數，但如果未能得到批准，經營將面對挑戰。

其他大行給予中芯目標價：

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野村又指，今年公司在14nm晶圓投資，或拖累公司毛利率近10個百分點。野村又指中芯現時估值約等於今年預測市帳率1.5至1.6倍，在香港上市的半導體股中，該行更偏好華虹半導體 （01347） 。

今早中芯國際股價跌逾1%至24.1元。

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