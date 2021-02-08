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【細Mon機冇市場？】iPhone 12 mini恐今年第二季停產　高階大機出貨量增

科技 11:19 2021/02/08

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投資銀行摩根大通（JP Morgan）最新分析指，蘋果供應鏈將於今年第二季度停止生產 iPhone 12 mini。

蘋果公司（Apple）在去年分別推出兩部細屏幕手機包括：入門級的第二代 iPhone SE及5G機iPhone 12 mini，不過兩者銷量表現似乎截然不同。近日多份報告均指出 iPhone 12 mini 因需求疲軟即將停產，最新更有投資銀行摩根大通（JP Morgan）分析指，蘋果供應鏈將於今年第二季度停止生產 iPhone 12 mini，或成為蘋果史上最短壽命機款。

摩根大通日前修正2021年的iPhone各機款產量預測，其中據蘋果供應鏈分析師William Yang指出，iPhone 12、iPhone 12 mini的數量預期分別降低900萬、1100萬。

【iOS更新】蘋果釋出iOS 14.5開發者beta測試版　允許用戶透過Apple Watch解鎖iPhone

另由於iPhone 12系列中的高階大屏幕機款熱銷，摩根大通報告指蘋果銷售重點將放在該類機種之中。最新報告亦上調，今年上半年iPhone 12 Pro及Pro Max出貨量，總計增加1,300萬部。同時看好今年下半將推出的新iPhone 13系列，估計備貨量將會高於iPhone 12系列。

【平買iPhone】蘋果海外官網賣翻新版iPhone 11系列　iPhone 11 Pro Max平近1200元

【iPhone】傳新一代iPhone SE仍搭載A13晶片　配備5.4吋打孔屏幕

責任編輯：張寶燕

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