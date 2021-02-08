盛傳特朗普3月4日宣誓就職 旗下華盛頓酒店加價兩倍

前美國總統特朗普已完成其總統任期，但特朗普的影響力仍在。極右陰謀論組織「匿名者Q」（QAnon）曾揚言，特朗普將於3月4日再次宣誓就職擔任美國總統。美媒報道指，特朗普旗下於華盛頓特區的酒店卻巧合地在3月4日，加價至原本三倍。

QAnon支持者普遍認為特朗普會在3月4日就職，主要由於美國憲法最初規定，新總統會在3月4日才宣誓就任。

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憲法當時指，在11月大選四個月之後的一日，設定為總統就職典禮日更合理，因為當時全國各地的選舉結果集合到首都需要一段長時間。

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不過，此會令卸任總統繼續執政一段長時間。而隨著科技發展，點選票數變得愈來愈容易，在1933年的第20修正案規定，新總統就職典禮改在1月舉行。

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而3月4日似乎已成為特朗普旗下酒店的營銷機會。《福布斯》（Forbes）報道指，距離白宮僅幾步之遙的華盛頓特區的特朗普國際飯店，巧合地在當地時間3月3日至4日晚上，某些客房的房價幾乎翻三倍。以往，該酒店在三月份豪華房正常價格介乎在476美元至596美元。同類型房間的價格今年幾乎增加兩倍，至1,331美元。

責任編輯：林嘉莉