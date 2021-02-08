【口罩污染】一次性口罩釀生態災難 估計15.6億個成海洋垃圾 企鵝肚藏罩 鳥腳纏耳圈

總部位於香港的環保組織OceansAsia指新冠疫情期間，由於一次大量使用的口罩、膠手套及保護衣，以及外賣土增加的外賣飯盒等，塑膠污染問題激增，全球生產了約520億個口罩，估計有3%約15.6億個被丟進海洋。這些口罩被當垃圾亂拋或以不當方式丟棄時，廢物管理系統不足或不存在或由於廢物量增加而變得不堪重負，部份用過的口罩流入海洋變成海洋垃圾。大部份口罩屬一次性口罩，並由多種熔噴塑料製成，難以回收。

早在9月份，在巴西的一個海灘上發現死去的一隻企鵝的肚子里竟然有一個口罩。一直關注海洋塑膠污染的OceansAsia，指塑膠造成皂海洋污染要450年才能解決。據估計，每年海洋塑膠污染殺死了10萬隻海洋哺乳動物和海龜，超過一百萬隻海鳥，甚至還有更多的魚類，無脊椎動物和其他海洋生物。不僅海洋生物受影響，住在沿海社區的漁業和經濟也受到影響。

留在陸地的口罩也同樣做成生態災難，在馬來西亞有人目睹有猴子扯食口罩，吞下口罩極可能造成哽塞喉道死亡。在英國有動物保護團體發現有海鷗腳纏口罩的橡筋耳圈。

一次過使用口罩造成生態災難，各環保及動物保護團體呼籲在可能的情況下嘗試佩戴可重複使用的口罩，或由可持續材料製成的口罩，並以負責任的態度處理口罩和手套，外賣食物可考慮自備餐盒，減少用一次過的餐具。

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責任編輯：鄭靜珊