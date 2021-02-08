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【內地熱話】「就地過年」引發一個人年夜飯套餐熱銷 歎600元套餐太貴 網民：現在什麼網站都人均月薪十萬？

環球政經 12:14 2021/02/08

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內地呼籲民眾就地過年，不返鄉與親人團聚。但很多人身處異鄉，身邊也沒有太多的親戚朋友，因此一人食小份制年夜飯需求增加，成為商機。近日不少食肆、電商等推出了供一個人、兩個人選擇的小份制年夜飯套餐。

當中又分套餐和半成品套餐，其中不乏多家知名連鎖品牌和餐飲老字號。但部份價錢不便宜。南京有食肆推出了價值598元人民幣的單人年夜飯套餐，包含五香牛腱、臘鴨腿、黃魚等熱門菜。在瀋陽，自煮小火鍋、螺螄粉等一人食年夜飯的銷量同比增長了68％。

「就地過年」人數增加，據稱某外賣平台半成品為代表年夜菜訂單量已增至去年同期的4倍以上。同時，線上供應年夜飯套餐的餐飲品牌數量相比去年同期增長了164％，提供年夜飯套餐的門店數量大幅增加260％，而可選的年夜飯套餐數量也同比上漲近300％。

不少網民把焦點落南京600元貴價個人年夜飯套餐，引起熱烈討論。

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責任編輯：鄭靜珊

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