【新股IPO】貝康醫療2170首日掛高開9.6% 午後升幅收窄 一手僅賺170元

蘇州貝康醫療-B（02170）首日掛牌，股價未能如上周上市的快手（1024）和心通醫療（02160）升逾倍。該股今早開市報30元，較招股價27.36元升9.6%，最高曾見32.25元，惟隨後升幅收窄，全日收報27.7元，僅微升1.2%，一手500股計，每手帳面賺170元。

該股認購反應不俗，其中10%公開發售獲近402倍超購，已啟動回撥機制佔比增至50%，中籤率為10%；並以招股上限定價，其招股價範圍介乎26.36至27.36元。

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蘇州貝康醫療為內地輔助生殖基因檢測解決方案創新平台，旗下PGT-A試劑盒是首個也是唯一獲國家藥監局批准三代試管嬰兒基因檢測試劑盒。

是次來港上市共發售6,666.7萬股H股，並已引入包括清池資本、奧博資本、CRF、Affin Hwang Capital、WinTwin Capital、睿遠基金及常春藤資產管理7名基石投資者，合共認購2,550.25萬股(設6個月禁售期)。

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集資所得主要用作核心產品PGT-A試劑盒、PGT-M試劑盒臨床試驗、註冊申報及商業化、開發其他產品及提升研發能力等。

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記者：張以正