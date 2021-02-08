【異動股】赤子城飈逾4成　快手概念股月內升1.8倍

▲ 赤子城（09911）股價2月以來飈升，累計升幅已近兩倍

赤子城 （09911） 股價今日飈升，最高見8.16元，截至上午11時17分，赤子城升49%，報7.73元，成交額4.53億元。快手科技 （01024） 上周五上市觸發多家短視頻社交媒體概念股爆升。赤子城去年自研社交產品Yiya上市，主打音視頻社交模式，另外赤子城此前收購的海外社交平台MICO亦有直播板塊，令赤子城擠身「視頻概念股」行列。

赤子城過去一周升幅火爆，月初至今從2.76元升至最新7.5元以上，累計升幅達約1.8倍。不過，快手股價今早跌穿300元，最新報296.2元，跌1.3%，成交額53.7億元。

快手穿300元關 悉數行使超額配股權額外淨籌57億元，可見【下一頁】

赤子城此前發盈喜，預期去年將錄得總收入約10.5億至13.5億元人民幣，按年增長150%至250%。赤子城表示，收入增長主要是由於社交業務的快速發展，包括用戶規模的增長、市場覆蓋的擴大、變現形式的多元化。

赤子城指，未來會拓展「流量+社交」的模式，亦會探索在電商方面的可能性，包括直播帶貨、跨境電商、線上營銷等與社交產品結合的嘗試。

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編輯：吳敏芳