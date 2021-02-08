【反壟斷】唯品會涉不正當競爭行為　遭市監局罰款300萬人幣

▲ 唯品會涉不正當競爭行為，遭市監局罰款300萬人幣。

市場監管總局稱，唯品會（美：VIPS） 涉不正當競爭行為，對公司作出行政處罰決定，處罰金額300萬元人民幣。處罰金額是近期最多。

唯品會、歡聚擬回港第二上市籌近300億 傳唯品會已聘高盛、大摩及摩通籌備上市【下一頁】

當局指，2020年8月至12月，唯品會為獲取競爭優勢及交易機會，開發並使用巡檢系統，獲取同時在公司和其他公司上架銷售的品牌經營者信息，利用供應商平台系統、智能化組網引擎、運營中台等提供的技術手段，通過影響用戶選擇及限流、屏蔽、商品下架等方式，減少品牌經營者的消費注意、流量和交易機會，限制品牌經營者的銷售渠道，妨礙、破壞了品牌經營者及其他經營者合法提供的網絡產品和服務正常運行，違背了自願、平等、公平、誠信原則，擾亂了公平競爭市場秩序，違反了《中華人民共和國反不正當競爭法》第十二條規定。

北京法院受理抖音起訴騰訊壟斷案 內地首個互聯網平台之間的反壟斷訴訟【下一頁】

唯品會在官方微博指，對行政處罰決定書載明的違法事實沒有異議，接受行政處罰決定，將及時履行，並將按照國家市場監督管理總局的要求及《反不正當競爭法》的規定，進行全面整改。唯品會將以此為戒，全面加強公司經營合規管理，維護公平競爭的市場秩序，保障廣大消費者的利益。

相關文章：【阿里巴巴股價】京東天貓唯品會「雙11」遭市監局罰50萬 阿里巴巴：全面整改

【反壟斷法】唯品會遭立案調查不正當競爭行為 美股盤前跌6%

【提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用】

編輯：吳敏芳