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【國產疫苗】中生製藥：聯營科興新冠疫苗獲國家藥監局批准附條件上市

股市 09:38 2021/02/08

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中生製藥表示，聯營科興新冠疫苗獲國家藥監局批准附條件上市。

中生製藥 （01177） 公布，聯營公司科興中維研製的新型肺炎疫苗「克爾來福」已獲國家藥監局附條件批准註冊申請。公司指，在國內獲批附條件上市，標誌著克爾來福的臨床研究以及在各個國家和地區的註冊和應用取得了又一重大進展。

截至9時37分，中生製藥股價升2.7%，報7.64元，成交額7382萬元。

中生製藥擬科創板A股上市、集資或逾150億元　【下一頁】

中生製藥稱，今年1月以來，印尼、土耳其、巴西、智利、哥倫比亞、烏拉圭和老撾等國陸續批准克爾來 福在當地的緊急使用。中生製藥此前斥5.15億美元（約39.9億港元）入股北京科興中維生物技術，公司持有科興中維15.03%權益。

另外，中生製藥公布，集團開發的治療2型糖尿病藥物「恩格列淨片」（商品名：塞菲可）已獲國家藥品監督管理局頒發藥品註冊證書，且視同通過仿製藥質量和療效一致性評價。

產品是繼卡格列淨、沙格列汀、鹽酸二甲雙胍， 又一個獲批用於治療糖尿病的品種， 內分泌領域產品線更加豐富。

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編輯：吳敏芳

股票 中國生物製藥（01177） 疫苗 新冠肺炎疫情 糖尿病 新冠肺炎

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