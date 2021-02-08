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【港股市況】恒生指數早段升逾200點　快手科技上市翌日跌3%穿300元（不斷更新）

股市 11:30 2021/02/08

分享：

港股市況不斷更新

美股上周五上揚，道指升92點。港股今早承接高開。恒生指數高開340點，恒指開報29629點。騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升2%；快手科技 （01024） 上市翌日升0.6%。

即市走勢：

【11：30】內地股市半日向上，上證升近1.1%；深證升近1.7%；創業板指升近2.2%。

【11：26】小米 （01810） 最新升逾2%。集團董事長雷軍表示，今年研發投入增加30%至40%，又指已重啟平板業務。

【11：10】港交所 （00388） 升1.8%，高見529.5元。港交所入股廣州期貨交易所7%，涉資2.1億元人民幣，為境外機構首次獲准入股中國內地期貨交易所。

【大灣區】港交所2.1億人幣入股廣州期貨交易所　4大內地期交所、平保都有份（第二版）

【11：08】港股升幅再擴大至300點，恒生指數報29590點。

【11：00】影視股強勢貓眼娛樂大漲7%　內地春節檔電影預售票房突破5億人幣

【10：49】恒生指數最升約260點，報29548點。

【10：35】快手科技 （01024） 上市翌日，最新倒跌逾3%，跌穿300元，破底低見290元。

【10：33】赤子城飈逾4成　此前發盈喜、稱探索直播帶貨可能性

【10：27】恒騰 （00136） 升25%，破頂高見7.24元。恒騰公布，旗下南瓜電影APP於1月新增註冊會員約85.84萬人，1月新增付費訂閱用戶91.52萬人。

【10：17】港股升幅進一步收窄至約170點，報29460點。

【10：11】阿里巴巴 （09988） 最新轉跌0.5%；騰訊 （00700） 升近1%；美團 （03690） 升0.9%；小米 （01810） 跌0.9%。

【09：54】中芯國際 （00981） 逆市挫半成，低見23元。

【09：53】眾安在線飆升逾6%　料去年扭虧為盈

【09：45】大市升勢回順，恒生指數升281點，報29570點。

【09：44】恒騰 （00136） 股價升逾兩成，破頂高見7.16元。

【09：40】康希諾生物 （06185） 升逾6%，破頂高見369元，公司申請新冠疫苗在墨西哥的使用授權。

【09：36】思摩爾 （06969） 逆市下跌，股價跌逾8%，低見69元。

【09：34】濠賭股再上，其中藍籌銀娛 （00027） 再升逾6%，破頂高見71.15元。金沙 （01928） 升4%，高見34.5元。

【09：32】港股開市初段曾升400點，最新升351點，報29639點。

【09：28】長城汽車開市升逾半成　1月銷量按年升73%

【09：27】bossini堡獅龍 （00592） 跌11.7%，開報0.415元破底。堡獅龍建議以「二供一」方式供股集資，供股價0.36元，較周五收市價0.47元折讓約23.4%。

【bossini】堡獅龍「二供一」供股集資2.9億元　供股價折讓約23%

【09：27】小米 （01810） 股價逆市偏軟，跌近0.6%。

【09：26】蘇州貝康醫療 （02170） 首日掛牌，股價開報30元，較招股價高9.6%。

【09：20】恒生指數高開340點，開報29629點。騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升2%；快手科技 （01024） 上市翌日升0.6%。

【手遊股】騰訊1月手遊收入按月增長18%　受《和平精英》、《PUBG Mobile》推動

【09：14】諾輝健康6606招股火熱　孖展暫錄1512億超購740倍、國際配售已足額

【09：14】即月期指開報29466點，升199點或近0.7%。

【09：08】中生製藥：聯營科興新冠疫苗獲國家藥監局批准附條件上市

【09：03】人行開展1100億元人民幣逆回購操作，因1000億元人民幣逆回購到期，當日實現淨投放100億元人民幣。

【08：56】恒指黑期升195點，報29451點。道指期貨升87點，報

31129點。

【08：25】俄鋁  （00486）  公布，去年第四季度鋁銷售量為102.8萬噸，按季增長2%。鋁產量共95萬噸，按季增長1.2%。

俄鋁去年第四季鋁銷量按季增2%

【08：05】快手科技 （01024） 公布，超額配股權已於2月7日獲悉數行使，涉及合共5478.2萬股B類股份。

【快手科技IPO】快手悉數行使超額配股權　額外淨籌57億元

【07：45】一文看清企業數據　盛業資本料年度盈利或增約一成（不斷更新）

【07：45】滙豐 （00005） ADR折合報41.46元，跌0.24元或近0.6%；騰訊 （00700） ADR折合報739.61元，升6.61元或0.9%。

更多ADR收市：

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【07：30】美股上周五上揚，美國眾議院周五表決，批准採納參議院預算解決方案，為快速通過拜登紓困法案鋪平道路，道指曾漲196點，直逼歷史高位31272點，收市升92點，報31148點。標指和納指分別升15點和78點，報3886點和13856點。

港股ADR收報29410點，升121點或0.4%。恒指夜期報29304點，升37點，高水15點。

 

道指升92點港股ADR升121點　紐約期金升1.2%

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責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 恒指夜期 騰訊控股（00700） 滙豐控股（00005） 快手—W（01024） 恒生指數 港股ADR

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