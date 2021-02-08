▲ 【疫情焦點】全球確診新增20萬宗 美國新增8萬

新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至2月8日早上8時25分，全球累計106,876,616宗新冠肺炎確診病例，較上日增加209,765宗。累計2,329,749死亡個案，較上日增加4,068宗。

地區 新增確診 確診累積 死亡個案 美國 81,701 27,609,213 474,933 意大利 11,640 2,636,738 91,273 英國 15,852 3,957,125 112,681 西班牙 0 2,971,914 61,386 法國 19,715 3,395,981 79,111 德國 877 2,291,673 62,128 中國 14 89,706 4,636 香港 0 10,636 186

‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。

‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。

資料來源：各政府與相關機構資料庫

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責任編輯︰梁浩碩