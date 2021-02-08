【疫情焦點】全球確診新增20萬宗　美國新增8萬

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【Apple car】蘋果日前傳暫停與現代起亞談判 起亞、現代：未與蘋果就電動車合作展開討論
新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至2月8日早上8時25分，全球累計106,876,616宗新冠肺炎確診病例，較上日增加209,765宗。累計2,329,749死亡個案，較上日增加4,068宗。
|地區
|新增確診
|確診累積
|死亡個案
|美國
|81,701
|27,609,213
|474,933
|意大利
|11,640
|2,636,738
|91,273
|英國
|15,852
|3,957,125
|112,681
|西班牙
|0
|2,971,914
|61,386
|法國
|19,715
|3,395,981
|79,111
|德國
|877
|2,291,673
|62,128
|中國
|14
|89,706
|4,636
|香港
|0
|10,636
|186
‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
責任編輯︰梁浩碩