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【疫情焦點】全球確診新增20萬宗　美國新增8萬

Hot Talk 08:39 2021/02/08

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【疫情焦點】全球確診新增20萬宗　美國新增8萬

新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至2月8日早上8時25分，全球累計106,876,616宗新冠肺炎確診病例，較上日增加209,765宗。累計2,329,749死亡個案，較上日增加4,068宗。

地區 新增確診 確診累積 死亡個案
美國 81,701 27,609,213 474,933
意大利 11,640 2,636,738 91,273
英國 15,852 3,957,125 112,681
西班牙 0 2,971,914 61,386
法國 19,715 3,395,981 79,111
德國 877 2,291,673 62,128
中國 14 89,706 4,636
香港 0 10,636 186

‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫

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責任編輯︰梁浩碩

疫情 德國 法國 意大利 香港 英國 中國 西班牙 美國 肺炎

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