【快手股價】快手穿300關後收市倒升1%　悉數行使超額配股權額外淨籌57億元

▲ 快手悉數行使超額配股權額外淨籌57億元

快手科技 （01024） 公布，超額配股權已於2月7日獲悉數行使，涉及合共5478.2萬股B類股份，相當於快手行使超額配股權前全球發售初步可供認購發售股份總數的約15%。快手科技表示，購股權股份預期將於2月10日主板買賣。

快手科技上市次日曾升3%至310元，惟其後掉頭向下，低見283元，午後逐漸收復失地，收市倒升1%，報303元。快手最新市值約1.2萬億元，依然明顯高於投行上市前所予最高估值7440億港元。

快手1024收市守300元、逾千買盤爭入手，詳情請看【下一頁】

圖看快手市值遠超投行估值

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快手科技超額配售上，股東Reach Best將出售及轉讓224.74萬股份，Ke Yong將出售及轉讓179.8萬股，而快手科技將按每股115元，發行及配發5073.73萬股購股權股份。

快手科技自配發5,073.73萬股新B類股份，收取的額外所得款項淨額約57.47億元。

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責任編輯︰梁浩碩