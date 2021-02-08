▲ 道指升92點港股ADR升121點 紐約期金升1.2%

道指升92點

美股上周五上揚，美國眾議院周五表決，批准採納參議院預算解決方案，為快速通過拜登紓困法案鋪平道路，道指曾漲196點，直逼歷史高位31272點，收市升92點，報31148點。標指和納指分別升15點和78點，報3886點和13856點。

港股ADR升121點

港股ADR收報29410點，升121點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報41.46元，跌0.24元或近0.6%；騰訊 （00700） ADR折合報739.61元，升6.61元或0.9%。恒指夜期報29304點，升37點，高水15點。

紐約期油升逾1%

市場憧憬美國經濟復甦，紐約期油收報56.85美元，升0.62美元或1.1%。布蘭特期油收報59.34美元，升0.50美元或0.8%。

美滙指數曾跌穿91

美國上月就業職位遜預期，美元先升後跌，一度跌穿91，美滙指數最新報91。歐元兌美元報120.48；美元兌日圓報105.39

美國10年期債息報1.16厘。

紐約期金升1.2%

金價反彈至1800美元以上水平。美元回落，紐約期金收報1813美元，升21.8美元或1.2%，現貨金於1818美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩