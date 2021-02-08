【高價新盤】呢個新盤1房單位賣成1374萬 卻受投資者捧場 到底有何吸引力?

農曆新年前夕，市民趕緊入市迎牛年，剛過去的周末（6日至7日）一、二手市場同樣大收旺場，其中新盤屯門帝御‧嵐天及日出康城LP10周六沽出逾380伙。而位於跑馬地的Eight Kwai Fong Happy Valley，於周日沽出一伙1房單位，成交價達1,374.8萬元。



由遠中集團持有，位於跑馬地黃泥涌桂芳街8號的Eight Kwai Fong Happy Valley，剛沽出10樓B室，單位實用面積402平方呎，為1房間隔，成交價1,374.8萬元，折合每平方呎實用面積呎價34,199元。買家採用「1440 GO」先住後付付款計劃，為特長成交期付款辦法。

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Eight Kwai Fong Happy Valley前身為新世界（00017）旗下服務式住宅，早年由擁新加坡背景的遠中集團斥12.12億元購入，再翻新出售。該盤位於跑馬地傳統豪宅地段，提供139伙，每層六伙，間隔只有開放式及1房細單位，戶戶採用開放式廚房，標準單位實用面積258至428方呎。項目基座設有2,232方呎小型住客會所，提供包括24小時健身室、休息區及多功能娛樂室，管理費每呎約5.5元。



該盤去年10月公佈首張價單，首批50伙，樓價由897.7萬至1,715.6萬元，呎價27,645至42,418元。當時折實樓價為843.8萬元至1,612.6萬元，折實呎價25,986至39,871元，折實平均實用呎價31,129元，1房單位樓價全過千萬元。最新成交的10樓B室折合每平方呎實用面積呎價34,199元，呎價較區內較新的物業、於2016年9月入伙的壹鑾的平均呎價約31,448元，高出約8%。

Eight Kwai Fong Happy Valley入面布局設計係點?即CLICK以下相片睇下示範單位：

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為何Eight Kwai Fong Happy Valley吸引不少投資者捧場﹖皆因發展商推出名為「1440 Go」的付款方法，成交期長達4年，買家可在簽定臨時買賣合約後4個月入住，每年付樓價3%作定金，即4年間付最多18%，餘款4年後清付。發展商同時提供租務授權，上會前可出租淨袋租金。換言之買家可以慢慢儲錢，預備首期，並有權收樓後即時放租單位，最快4個月後收樓並將單位出租，地產代理更揚言投資者用作收租，料可享2.5厘至3厘回報。

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據一手成交紀錄冊顯示，項目開售至今暫售出24伙，再計入最新的成交，當中約有20名買家採用上述「先住後付」的付款方法，可見該盤對投資者而言有一定吸引力。

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記者：陳詠妍