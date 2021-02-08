【美股焦點】Clubhouse爆紅掀「語音社交」熱潮　有甚麼概念股當炒？

▲ 語音社交程式Clubhouse近日爆紅。

語音社交平台Clubhouse近日引發熱潮，就連全球首富、Tesla（美︰TSLA）行政總裁馬斯克亦有份捧場。雖然尚未知道Clubhouse熱潮會持續多久，會否成長為類似Facebook（美︰FB）、Twitter（美︰TWTR）般的大型平台。但已有不少投資者看到語音社交的潛力，開始在市場上押注相關概念股。

Clubhouse本身並沒有上市，因此投資者只能尋找相關概念股及「影子股」。其中，Clubhouse的技術供應商聲網（美︰API）最受關注。聲網本身為一家中國公司，是語音、視頻通訊、直播技術的解決方案供應商。

聲網獲女股神加持

更重要的是，聲網亦有女股神Cathie Wood的加持，屬於Ark基金公司旗下主動型ETF「ARKW」的持倉之一。因此，市場對聲網的信心較大，推動其股價在近日翻倍。目前聲網在ARKW的總持倉中佔比約為0.47%。

另一隻近日爆升的語音社交影子股，是內地播客（Podcast）平台荔枝（美︰LIZI），該公司被稱為中國「語音社交第一股」。不過，由於在Clubhouse走紅之前，荔枝的用戶其實不多，屬比較冷門的社交平台，且其市值較小，投機味甚濃。

受Clubhouse熱潮推動，中概股荔枝3日內升逾兩倍【下一頁】

語音社交此前雖然遭到忽視，但其實相關概念早已存在。中東語音社交通訊平台Yalla的母公司雅樂科技（美︰YALA）近日股價亦走高。該公司為中東及北非的語音社交龍頭企業，有着較高的市佔率，此前在疫情期間增長數據亦相當可觀，近日亦因應Clubhouse的爆紅而成為資本市場的新寵。

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編輯︰侯景成