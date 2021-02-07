【反壟斷法】內地出台平台經濟領域的反壟斷指南：《反壟斷法》適用於所有行業、強調一視同仁

▲ 內地公布「國務院反壟斷委員會關於平台經濟領域的反壟斷指南」，強調對各市場主體一視同仁。

國務院反壟斷委員會發布《關於平台經濟領域的反壟斷指南》（下稱：《指南》），強調《反壟斷法》適用於所有平台，對各類市場主體一視同仁、平等對待，平台經濟領域也不例外。旨在預防和製止平台經濟領域壟斷行為，促進平台經濟規範有序創新健康發展。

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國務院反壟斷委員會辦公室負責人稱，主要針對近年來平台經濟的發展，平台經濟領域出現了「大數據殺熟」、限定交易、拒絕交易等涉嫌壟斷行為，平台經濟領域「強者愈強」的馬太效應不斷加劇。

結合平台經濟特點， 《指南》作出相應規定，為平台經濟領域經營者提供更加明確的指引。 如《指南》第六條規定，具有競爭關係的平台經濟領域經營者可能達成的橫向壟斷協議，具有利用數據、算法、平台規則等實現協調一致行為等表現形式。

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《指南》依據《反壟斷法》，結合平台經濟的特點，進一步細化認定平台經濟領域經營者俱有市場支配地位的考慮因素： 一是關於市場份額以及相關市場競爭狀況； 二是關於控制市場的能力；三是關於財力和技術條件； 四是關於依賴程度；五是進入相關市場的難易程度。

針對近年來社會各方面反映較多的「二選一」、「大數據殺熟」等問題作出專門規定，明確相關行為是否構成壟斷行為的判斷標準：一是明確「二選一」可能構成濫用市場支配地位限定交易行為；二是明確「大數據殺熟」可能構成濫用市場支配地位差別待遇行為。

審查平台經濟領域經營者集中與審查其他領域的經營者集中都是依據《反壟斷法》第二十七條，需要考慮參與集中經營者的市場份額及市場控制力、相關市場的市場集中度以及集中對市場進入、技術進步、消費者、其他有關經營者、國民經濟發展的影響等因素。

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如果行政機關和法律、法規授權的具有管理公共事務職能的組織在平台經濟領域濫用行政權力，實施排除、限制競爭行為，行政主體首先要承擔相應法律責任，相關平台經濟領域經營者也需要承當相應的法律責任。

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編輯：陳華