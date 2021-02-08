【開市9點半】快手科技後焦點新股浪接浪　蔚來會否成回流中概股？

（1）快手 （01024） 上周五掛牌爆升後，外界密切關注有否新的焦點公司將在港掛牌。其中，早前宣布將向境內子公司蔚來中國兩名戰略投資者回購的蔚來汽車（美︰NIO）曾引發市場揣測。不過，蔚來汽車回應稱︰「蔚來對蔚來中國的回購和IPO沒有關係。」

即睇開市9點半重點：

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【中概股】蔚來汽車斥百億人幣增持蔚來中國惹揣測 蔚來︰與IPO無關

（2）快手掛牌表現理想。快手聯合創辦人之一宿華12歲自學編寫程式，更曾說「今天懂電腦的人可以驅動這個世界」。

【快手科技IPO】快手宿華12歲自學程式 曾做Google百度 創業失敗 未夠40歲身家1453億

（3）新股市場以外，押注美股的投資者相信近年回報亦見不俗。美股女股神Cathie Wood不但獲連登網民稱為「契媽」外，南韓網民亦封她「搖錢樹」。

南韓網民封Cathie Wood為「搖錢樹」 連登契媽、科技女股神仲有幾多花名？

（4）熱炒美股蘋果（美︰AAPL）造車計劃一直備受各界關注。外媒最新引述消息稱，蘋果與現代起亞就電動汽車製造合作計劃的談判已經暫停。

【Apple car】蘋果傳暫停與現代起亞談判 因消息提前公布感到「不安」

（5）農曆新年將近，HSBC滙豐宣布，將由2月12日至26日（即正月初一至十五日），向商業客戶推出價值共9,800元的「開市大利是」獎賞及服務優惠。

【HSBC滙豐】滙豐向企業客推9,800元大利是優惠 豁免新客3個月FPS收款交易費

（6）載通 （00062） 旗下九巴39條巴士線、約500部巴士，率先啟用「e度嘟」電子支付系統，接受感應式信用卡（payWave）、流動支付裝置或掃瞄流動支付二維碼（QR Code）繳付車費。

【電子支付】九巴39條路線試行「e度嘟」 中銀：用量按季升5成

（7）焦點股方面，抖音起訴騰訊 （00700） 壟斷有新進展，北京知識產權法院正式受理抖音起訴騰訊壟斷糾紛案。

【騰訊股價】北京法院受理抖音起訴騰訊壟斷案 內地首個互聯網平台之間的反壟斷訴訟

（8）騰訊股價愈升愈有，而除了主席馬化騰，騰訊二把手、總裁劉熾平的身家也水漲船高。被譽為新一代「打工皇帝」的劉熾平是香港人，翻查資料，原來劉熾平在香港在名校網區擁有逾40年樓齡的豪宅。

【名人豪宅】騰訊第二把交椅劉熾平香港豪宅 位處名校區

（9）財政司司長陳茂波表示，香港力爭2050年前實現碳中和，政府會在年中發表實現這個目標的長遠策略。

【ESG】陳茂波：今年中發表碳中和策略 把握綠色浪潮發展潛力

港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天繼續送上。

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