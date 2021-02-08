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【Flora Rabbit 愛生活@iM網欄】以花會友 花生花華經營花店之道

名人薈萃 12:45 2021/02/08

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上星期，筆者提及研究新春花環。疫情下由無年宵到有年宵。心大心細做唔做好。最後，筆者決定少試牛刀限量做10個。未正式推出，反應好好，剩返幾個，是筆者始料不及。每當朋友告訴筆者的作品好靚，筆者都好開心! 因為有人欣賞，的確是從心的快樂，是不可言喻！

銅鑼灣皇室堡新春限定花市(花生花華)有多款年花給予顧客選購。

 

今次想介紹下比Flora Rabbit寄賣既花店老闆-花生花華老闆黎小姐。 筆者經朋友介紹認識她，她一向講個信字同非常爽快！到而家都未見佢真人，但每次同佢傾計，都感受到一股正能量，筆者真心欣賞花生花華既人生態度和格言，係呢個社會發放正能量，可以感染身邊既人!今年疫情，市民消費意慾下降。所以，筆者都會猶豫訂幾多材料好。她同我講：「唔緊要丫，凡事要嘗試!」。「賺唔賺到錢唔緊要，最緊要嘗試!」筆者非常同意，唔試唔知結果既!

 

Flora Rabbit DIY既作品(新春花環)由即日至14日放係尖沙咀The ONE既新春限定花市(花生花華) 。

 

 

花生花華老闆黎小姐鼓勵我說:「其實我一開始都冇諗過賺唔賺錢㗎，抱住以花會友，每一個收到花嘅人都開心起碼帶給世界正能量。你都繼續加油，要抱着破釜沉舟，只要向前行就一定會成功!」聽完後，個人會

充滿正能量!

 

新春限定花市(花生花華)有一折年花。要購買年花既朋友，千萬唔好錯過!

 

Flora Rabbit DIY既作品由即日至14日放係銅鑼灣皇室堡及尖沙咀The ONE既新春限定花市(花生花華)。聽聞The ONE‧皇室堡‧新港中心 e-SHOP網上一折發售年花及保鮮花，可能會返貨，要買花既朋友，記住留意網站!

銅鑼灣皇室堡及尖沙咀The ONE既新春限定花市(花生花華)

日期: 即日至2月14日

地點:銅鑼灣皇室堡3樓305號舖/

尖沙咀地下The ONE 地下

 

筆者朋友Macy一口氣訂了三個花環送朋友，筆者漏夜趕工，希望做最好既花環比朋友。 希望她的朋友收到開心!

 

作者_Flora Rabbit(周嘉瑩)簡介：

愛花藝。自2019 年11月做第一個保鮮花瓶賀細妹結婚，就開始迷上保鮮花瓶，一年內設計超過50個保鮮花瓶。Flora Rabbit 喜歡下廚、遊歷、做過背包客，希望將DIY 的快樂、住家養生及所見所聞和大家分享，一起愛生活！

Facebook: Flora Rabbit

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