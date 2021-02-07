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【手遊股】騰訊1月手遊收入按月增長18%　受《和平精英》、《PUBG Mobile》推動

股市 22:51 2021/02/07

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《PUBG Mobile》手遊收入按月大增。

Sensor Tower公布1月中國手機遊戲收入排行統計，受2020全球總決賽推動，騰訊 （00700） 旗下的《和平精英》和《PUBG Mobile》全球收入按月大增51%，加上《使命召喚》手遊成功登陸中國市場，騰訊遊戲1月收入按月增長18%，是繼去年3月以來收入增長最快的月份。

2021年1月中國手游發行商在全球App Store 和Google Play 的收入排名。榜單中30家手遊發行商1月全球吸金超過23億美元，比去年1月增長47.3%，佔全球手遊總收入28.8%。

騰訊音樂據報將回港上市，見【下一頁】

IGG （00799） 旗下手遊《王國紀元》在上市5年後，於1月創下新的收入記錄；面向海外女性玩家的《奇幻書境物語》在歐美市場收入穩步增長；這兩款遊戲助力IGG本期收入按月增長79%。

Sensor Tower僅統計發行商收入，且不包括中國地區第三方安卓渠道收入。

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編輯︰侯景成

港股 騰訊控股（00700） 中國市場 電玩手遊 Google Google Play App Store 騰訊

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