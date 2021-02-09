【盈喜盈警】一文看清企業數據　眾安在線料去年淨利潤逾5億元人民幣（不斷更新）

港股踏入業績期，本報每日網羅重要的上市公司業績資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為本周公布的企業營運數據／盈利預告：

前一周公布｜【盈喜盈警】一文看清企業數據 山高金融料去年虧損縮窄至不多於500萬（不斷更新）

【盈喜】

眾安在線 （06060） 預計，公司去年歸屬股東的淨利潤將不少於人民幣5億元。

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柏能集團 （01263） 預計，公司去年股東應佔溢利將不少於1.8億元，比去年同期的1030萬元有所增長。集團表示，股東應佔溢利增長主要因為年內對電腦及遊戲硬件需求增長強勁。

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樂享互動 （06988） 預計，公司去年收入將錄得介乎8.8億元至9.2億元，比2019年的5.38億元收入上升63.6%至71%，並預計毛利潤將錄得介乎2.6億元至3億元，較2019年同期上升介乎95.5%至125.6%。公司認為，財務業績增長主要因為﹕（i）集團行業客戶數量穩健增加；（ii）集團自媒體變現服務的用戶量穩健增加；（iii）去年移動端遊戲、在線閱讀及電商等行業迎來高速發展；（iv）短視頻行業更加成熟；（v）集團在市場擁有良好口碑。

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建滔集團 （00148） 預計，公司去年純利將比2019年同期升超過35%，公司表示，純利增長主要因為（i）產品銷售單價及毛利率於去年下半年增長；（ii）集團於報告期內因住宅物業銷售而錄得的純利比先前年度大幅上升。

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盈健醫療 （01419） 預計，公司截至2020年12月31日止6個月的股東應佔溢利為1690萬元，比2019年同期按年升約440%。公司表示，盈利增長主要因為﹕（i）集團金融資產的公允價值收益增加；（ii）全職員工數量下降導致薪酬成本下降；（iii）得到保就業計劃資助。

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長安民生 （01292） 預計，公司去年由虧轉盈，去年溢利將錄得介乎2000萬至3000萬元人民幣，2019年同期則錄得虧損3650萬元人民幣。集團預計，去年公司擁有人應佔權益為虧損500萬元人民幣至盈利500萬元人民幣之間。公司表示，去年利潤增加主要因為﹕（i）中國汽車行業漸趨穩定，銷量降幅大幅收窄；（ii）集團長期客戶長安汽車去年銷量按年升近14%；（iii）集團加強成本控制。

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盛業資本 （06069） 預計，截至2020年12月31日止年度的盈利按年可能錄得約10%增長，主要信息科技服務收入增長約2倍，及其普通級金融資產公允價值變動收益大幅增加所致。

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正榮服務 （06958） 預計，去年淨利潤按年升超過55%，由於集團在管物業總建築面積增加；及非業主增值服務及社區增值服務的收益增加。

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【盈警】

長城環亞 （00583） 預計，公司去年由盈轉虧，去年股東應佔虧損為介乎3.01億元至3.33億元，每股虧損為19.24港仙至21.26港仙，而2019年同期則錄得盈利4.87億港元及每股盈利約31.06港仙。公司表示，主要因為﹕（i）集團投資物業錄得近1.71億虧損；（ii）集團去年分佔一間聯營公司的盈利比2019年盈利大幅下降。

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濱海投資 （02886） 預計，去年純利按年增長逾200%，主要由於發行之於二零二零年十一月到期之三億美元債產生期間匯兌收益；集團大力回收應收賬款，成功將已做壞賬計提之包括天津鋼管製造有限公司應收賬款轉回；及借助增加天然氣氣源採購中源頭氣源佔比等因素，集團整體經營效果進一步改善。

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米技國際控股 （01715） 預計，去年盈轉虧，蝕1940萬元，由於新型冠狀病毒引起的業務運營中斷，收益預期將下滑約20%至25%；2）毛利率預期將下降至截至約50%，原因在於為刺激業績而向客戶提供的營銷激勵增加等

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光榮控股 （09998） 預計，截止2020年12月底止，半年轉蝕，虧損250萬新加坡元，為應對於2020年初爆發的新型冠狀病毒，集團所有建築地盤暫停施工，從而嚴重影響了集團建築工程的進度；建築工程停工及其後緩慢復工導致項目進度延誤及項目成本增加。

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遠見控股 （00862） 預計，截止2020年12月底止，半年虧損顯著增加，介乎4900萬至5100萬元。主要由於投資物業之公平值減少。

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