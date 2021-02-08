【Apple car】蘋果日前傳暫停與現代起亞談判　起亞、現代：未與蘋果就電動車合作展開討論

▲ 蘋果據已暫停與現代起亞的談判。

蘋果（美︰AAPL）造車計劃一直備受各界關注。市場傳聞蘋果擬向現代汽車旗下起亞汽車，投資4萬億韓圜以進行電動汽車領域合作。起亞及現代汽車最新表示，未與蘋果就開發自動駕駛電動車展開討論。受消息拖累，起亞股價跌近13%；現代汽車跌逾5%。

外媒日前引述消息稱，蘋果與現代起亞就電動汽車製造合作計劃的談判已經暫停。

消息人士稱，蘋果暫停談判暫停的一個原因是，對現代集團提前宣布合作信息的做法感到「不安」 。早前有報道稱，蘋果與現代集團或於2月17日簽署相關協議，計劃在2024年推出蘋果品牌電動汽車。

蘋果及現代起亞早前據報已敲定合作協議，【下一頁】

報道續指，假如蘋果與現代集團重啟談判，相信有較大可能交由起亞負責。

網傳Apple Car概念圖

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另外，日本傳媒引述消息稱，蘋果正與最少6間車企商討電動車的生產的供應鏈合作事宜。車企可能需要考慮負責平分設計、開發與生產，目前正處於推進談判的階段。

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編輯︰侯景成