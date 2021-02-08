【專利註冊】香港原授專利制度去年收265申請　料2022年批出首項目

本港近年積極推動創科發展，要尊重及保護知識產權尤為關鍵。為更切合企業專利註冊的需要，香港知識產權署2019年底推出新專利制度，申請人可直接在港申請具標準保障的專利。該署署長黃福來指，新制度推出一年已收到265份申請，預計首項原授專利可於2022年批出。

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在過去，香港一直欠缺一套獨立的原授專利制度，倘企業要為其發明在香港市場申請專制保護，需先在海外的專利註冊局提交申請，才可在港再註冊。

知識產權署署長黃福來指，新專利制度主要引入原授標準專利制度，為企業帶來直接在香港申請及取得標準專利保護的途徑，是現行「再註冊」途徑以外的另一選擇。對有意發展本地市場的中小企及初創而言，不旦帶來便利，也可確保全球優先權，甚至有助降低專利代理費用等成本。

自新專利制度推出，過去一年間共收到265份申請，當中4成為本地申請者，大多數為中小企或初創企業。申請類型方面，主要是科技領域，其中約55%為電學、34%為機械工程、11%為化學。至於餘下6成申請者來自韓國、中國內地、日本等國家。

在接獲申請後，知識產權署將會對申請進行實質審查，主要考慮該項發明是否具備三大條件：1）新穎性 2）創造性 3）可作工業應用，一般而言，標準專利保護最長為期20年。黃表示，署方過往只對專利申請作形式審查，現時需實行實質審查，要求將更高。而該署現在已陸續有原授專利申請進入實質審查階段，一般需審查為期約兩至三年，初步預計專利註冊處會於2022年批出首項原授專利。

雖然本港專利改革型於起步階段，但他指，新專利制度是推動本港科技發展重要的一環，隨着推出了新專利制度，使之本港與國際社會主流專利制度的做法看齊，未來將繼續探討如何在其他方面優化原授專利制度的審查機制及程序，增強制度的吸引力，以吸引更多投資到香港。

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記者：蘇穎琪