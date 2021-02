【彈劾特朗普】特朗普被指擁烈士光環 前幕僚促再參選

特朗普卸任美國總統後,被指煽動示威者參與國會暴亂,而面臨國會彈劾。參議院即將展開對特朗普的第二次彈劾審訊之際,特朗普的前競選經理帕爾斯凱爾建議特朗普再次參選美國總統。帕爾斯凱爾認為特朗普遭彈劾而可擁有「烈士」光環,遭到彈劾將有利特朗普選情。

帕爾斯凱爾(Brad Parscale)上周六(6日)於社交媒體Twitter發文,更表明帖文是致特朗普(Donald Trump)的聲明。

帕爾斯凱爾於聲明中向特朗普表示:

如果他們只彈劾你兩次,你需要再次參選(美國總統)。

(If they only impeached you twice, you need to run again.)