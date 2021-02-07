【彈劾特朗普】特朗普被指擁烈士光環 前幕僚促再參選

▲ 參議院即將展開對特朗普的第二次彈劾審訊之際，特朗普的前競選經理帕爾斯凱爾建議特朗普再次參選美國總統。

特朗普卸任美國總統後，被指煽動示威者參與國會暴亂，而面臨國會彈劾。參議院即將展開對特朗普的第二次彈劾審訊之際，特朗普的前競選經理帕爾斯凱爾建議特朗普再次參選美國總統。帕爾斯凱爾認為特朗普遭彈劾而可擁有「烈士」光環，遭到彈劾將有利特朗普選情。

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帕爾斯凱爾（Brad Parscale）上周六（6日）於社交媒體Twitter發文，更表明帖文是致特朗普（Donald Trump）的聲明。

帕爾斯凱爾於聲明中向特朗普表示：

如果他們只彈劾你兩次，你需要再次參選（美國總統）。 （If they only impeached you twice, you need to run again.）

帕爾斯凱爾指出，不順應主流的人通常都會被歷史記住。他又表示如果自己是特朗普的話，他會很樂意成為史上唯一遭到三次彈劾的美國總統。

帕爾斯凱爾其後再次發文，解釋他認為特朗普遭彈劾仍應參選的邏輯。帕爾斯凱爾指出特朗普在遭到兩次彈劾下參選，將會獲得超能力（super powers），甚至可獲得烈士（martyr）的光環。

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美國政治新聞網站Politico報道，特朗普於去年11月的美國大選落敗後，曾向其盟友表示自己有意角逐下屆大選。但美國上月發生國會暴亂後，特朗普面對多方指控其煽動暴亂，恐為其政治前途蒙上陰霾。

特朗普於2019年12月面臨首度彈劾，其後參議院否決彈劾特朗普議案。特朗普是次因國會暴亂事件再遭到彈劾，參議院本周將會展開彈劾特朗普的審訊，但外界估計是次彈劾於參議院通過的機會仍不大。

責任編輯：鄭錦玲