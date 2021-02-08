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【長汽股價】長城汽車大升一成　投資汽車晶片商「地平線」、1月銷量按年升73%

股市 17:39 2021/02/08

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長城汽車傳投資汽車晶片商。

長城汽車 （02333） 周一股價開市升5.6%，其後升幅一度擴大13%，全日升9.7%，報25.5元，成交17億元。內地傳媒報道，長汽近期將投資汽車智能晶片初企「地平線」，長汽和地平線簽署戰略合作協議，在開發層面，雙方在高級輔助駕駛（ADAS）、高級別自動駕駛、智能座艙等方向展開重點合作。

在產品層面，地平線將向長城汽車需求開放供「晶片+算法+雲」的整體智能汽車方案，包括智能駕駛AI處理器、自動駕駛計算平台等。

地平線於去年12月公布啟動總額預計超過7億美元的C輪融資。據以往資料，公司2019年至20年間至少融資7.5億美元，高瓴創投、SK中國、五源資本（原晨興資本）、紅杉資本都有份參與，並於2017年已獲Intel 投資。

截至B輪融資時，地平線估值已達30億美元。

地平線稱，公司為內地唯一實現汽車智能晶片前裝量產的科技企業，已經擁有L2-L3級的「智能駕駛、智能座艙」晶片方案的完整產品佈局，未來面向 L3/L4 級別自動駕駛，地平線還將推出「征程5（Journey 5）」晶片，具備 96 TOPS 的 AI 算力，同時支持 16 路攝像頭感知計算，性能超越目前世界最領先的量產自動駕駛晶片。

全球晶片短缺蔓延 不止車用晶片 iPhone、PS5也受累，可見【下一頁】

長汽周末公布今年1月的產量及銷量數據。1月總汽車銷為13.9萬部，按年升73.2%。以百分比計，銷量增長幅最多的為電動車「歐拉品牌」，按年升6.89倍至1.03萬部。

1月份長城汽車旗下銷量最多的品牌為「哈弗品牌」，達9.45萬部，按年增幅為60.9%；其次則為「長城皮卡」，銷量達2.26萬部，按年升65.9%。

產量方面，1月公司汽車總產量為13.8萬部，按年升80.3%。

相關文章︰

【業績│汽車股】長城汽車去年多賺兩成　首三季每股派息0.28元人民幣

【華為小公主】長汽出新車「摩卡」　任正非女兒姚安娜站台（多圖）

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編輯︰侯景成

港股 長城汽車（02333） 汽車
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