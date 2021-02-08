【長汽股價】長城汽車半日升8%　傳投資汽車晶片商「地平線」、1月銷量按年升73%

▲ 長城汽車傳投資汽車晶片商。

長城汽車 （02333） 周一股價開市升5.6%，其後升幅一度擴大13%，半日升幅回順至8%，報25.1元，成交12億元。內地傳媒報道，長汽近期將投資汽車智能晶片初企「地平線」，長汽和地平線可能在高級輔助駕駛（ADAS）、高級別自動駕駛、智能座艙等方向展開重點合作。

地平線於去年12月公布啟動總額預計超過7億美元的C輪融資。據以往資料，公司2019年至20年間至少融資7.5億美元，高瓴創投、SK中國、五源資本（原晨興資本）、紅杉資本都有份參與，並於2017年已獲Intel 投資。

截至B輪融資時，地平線估值已達30億美元。

全球晶片短缺蔓延 不止車用晶片 iPhone、PS5也受累，可見【下一頁】

長汽周末公布今年1月的產量及銷量數據。1月總汽車銷為13.9萬部，按年升73.2%。以百分比計，銷量增長幅最多的為電動車「歐拉品牌」，按年升6.89倍至1.03萬部。

1月份長城汽車旗下銷量最多的品牌為「哈弗品牌」，達9.45萬部，按年增幅為60.9%；其次則為「長城皮卡」，銷量達2.26萬部，按年升65.9%。

產量方面，1月公司汽車總產量為13.8萬部，按年升80.3%。

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編輯︰侯景成