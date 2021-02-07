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10大屋苑周末成交　連續27周雙位數　逾6年最長紀錄　代理：市民求樓若渴

股樓投資 19:45 2021/02/07

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樓市小陽春提早出現，市民未有因忙於準備過年，而放慢入市步伐，不論一手，抑或二手，成交均創多月以來紀錄。美聯分行統計，二月首周末（2月6至7日），十大藍籌屋苑共21宗買賣成交，按周增約23.5%，除了重上20宗水平，更連續27周維持雙位數，創逾6年最長紀錄。

美聯住宅部行政總裁布少明說，踏入2021年，樓市之盛況，是近年罕見，更難得的是，就算新盤接連登場，也沒有搶去二手客源，更帶動購買力「井噴式」爆發，又稱市民因「留港消費」，進而「留港睇樓」，積極物色心水筍盤，各區睇樓活動保持活躍，出現「一、二手齊旺」的盛況。他預計，農曆新年長假期間後，極可能繼續有全新盤應市，令樓市保持熱鬧，加上今年港人未能離港度歲，估計短期「一、二手齊旺」之勢有望延續。

【安達臣道新盤】安峯價單登場　一房折實最平792.9 　華懋：市場期望開心價【下一頁

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中原數字方面，據該行統計，在二月首周末，十大屋苑錄18宗成交，按周升63.6%，僅得麗港城錄得零成交。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本周末新盤銷情報捷，周六單日錄逾400宗一手成交，創逾7個月新高，部分向隅客回流二手市場，而且各區交投分布平均，反映一、二手皆旺。

安峯示範單位

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他續說，今年農曆新年與往年不同，市民留港消費，亦睇好後市，紛紛於小陽春期間爭取入市，相信年初一亦有市民睇樓，睇樓活動不減，料樓市旺勢可望延續至農曆新年長假後。

值得留意的是，就連叫價逾千萬的大單位，也連錄成交，以會德豐地產為例，旗下啟德MONACO第2B座15樓A室，剛以1793.8萬元售出。此外，藍田半山KOKO HILLS亦以1247.9萬元，售出第2座20樓G室。

至於同系將軍澳MARINI及OCEAN MARINI亦各錄成交。MARINI第3A座59樓D室，實用面積598平方呎，以1,011.7萬元易手；OCEAN MARINI則沽出第1A座66樓A單位，成交價1916.9萬元。會德豐地產常務董事黃光耀先生指，一手市場步入小陽春，集團單日套現近6000萬元，成績非常理想。

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撰文 : 黄卓賢

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