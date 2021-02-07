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【電子支付】九巴39條路線試行「e度嘟」　中銀：用量按季升5成

股市 19:19 2021/02/07

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九巴將陸續在相關巴士的車頭位置及電子路線顯示屏，加設「e度嘟」電子支付系統標誌。

繼龍運巴士全線車隊去年引入電子支付系統後，載通 （00062） 旗下的九巴39條巴士線、約500部巴士，率先啟用「e度嘟」電子支付系統，接受感應式信用卡（payWave）、流動支付裝置或掃瞄流動支付二維碼（QR Code）繳付車費。

試行的39條九巴路線【詳情按此】，主要為行經尖沙咀碼頭及青沙公路轉車站的路線，並涵蓋部份假日路線。九巴將陸續在相關巴士的車頭位置及電子路線顯示屏，加設「e度嘟」電子支付系統標誌，讓乘客預早選擇付款方式及準備付款工具。

「e度嘟」接受9種電子支付方式

龍運巴士及九巴的電子支付系統均由中銀香港 （02388） 提供綜合收款服務。中銀信用卡（國際）副總經理伍愛施指，去年第4季龍運巴士的電子支付用量按季升近50%，反映乘客對新的電子支付方式日益接受。

「e度嘟」除接受信用卡，乘客也可使用手機及智能手錶上的電子錢包，目前接受9種支付方式，包括：Mastercard、銀聯、VISA的感應式支付；Apple Pay、Google Pay（Android）、Samsung Pay；AlipayHK易乘碼（Easy Go）、支付寶乘車碼、銀聯雲閃付App「乘車碼」。

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編輯：趙穎妍

港股 電子支付 載通（00062） 中銀香港（02388） 巴士 Samsung Apple Google 九巴 Samsung Pay

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