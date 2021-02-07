美版「監獄風雲」？密蘇里州過百囚犯憂染疫縱火暴動

新冠肺炎疫情肆虐全球，人人都擔心會隨時染上新冠肺炎。美國密蘇里州一所監獄上周六（6日）發生暴動，在囚人士一度縱火並向打破窗戶向外投擲雜物。當地政府官員解釋，囚犯暴動原因是擔心感染新冠肺炎，同時不滿當局於新冠疫情期間收緊探訪限制。

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涉事監獄位於密蘇里州聖路易斯（St. Louis）。聖路易斯市長發言人朗格（Jacob Long）指當地上周六淩晨3點起，約有115名「極端暴力及不遵守規定」 （extremely violent and noncompliant ）的囚犯鬧事。

影片

從社交媒體的影片可見，囚犯站在監獄四樓打破玻璃窗後，一度於窗邊焚燒雜物，並將膠凳等雜物擲出窗外。數十名獄警於同日早上10點前，成功制服所有參與暴動的囚犯及控制現場。其中一名獄警期間受襲並因傷勢嚴重需要留醫，但沒有囚犯受傷。

雖然朗格沒有透露損失金額，但他形容監獄内部「相當大規模」（fairly extensive ）受損，包括囚犯曾在監獄内縱火、堵塞廁所及排水管造成水浸、向外投擲大量雜物。

朗格表示參與暴動的囚犯當中，其中65人已被轉送至市中心監獄及中度安全管理監獄。執法部門已知會檢控部門，不排除對部分囚犯作出檢控。

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該監獄在去年12月底和上月初亦曾發生暴動，官員指因囚犯是因為在疫情下不滿衛生情況而暴動。朗格形容在囚人士在疫情下需面對和大眾一樣的壓力，並解釋法院已經暫停審理案件一段時間，同時疫情下家人探訪亦受限制。但他強調截至上周五（5日），監獄內633人皆無染疫。

責任編輯：李俊儀