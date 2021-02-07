【旅業寒冬】Klook預訂量重回疫前水平　今年冀加強Staycation與生活體驗活動產品

▲ Klook香港區行銷總監關霈詩介紹，去年該企推行遙距工作模式，但仍希望讓員工保持連繫，曾為員工舉行遙距瑜伽、冥想等活動。（陳靜儀攝）

旅遊業受到疫情重擊，海外旅遊幾乎停擺，本地業務成為旅遊業的救命索。旅遊與休閒體驗平台Klook把握海外旅遊消費力轉移至本地的趨勢，去年中開始推廣Staycation等主攻本地生意的業務，成功「力保不失」，本地體驗預訂量已達到疫情之前的水平。Klook香港區行銷總監關霈詩分享，本地遊業務向好，證明客人消費力猶在，但對價格變得更敏感，而平台亦會循產品與推廣多元化的策略，為日後復甦作準備。

關霈詩分享，去年疫情爆發初期，公司最初的業務評估是審慎樂觀，「以為夏天已可重新出遊」，無奈全球疫情持續，亦預料不能在短期內解決。因此Klook旋即展開針對本地市場的新策略，看準本地市場的消費需求，「香港人仍有一定的消費能力，如果無法出赴海外旅遊，困在家中亦會感到沉悶。」

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該企開展與旅遊業界、飲食業等商討，參考本地情侶在疫情前會趁周末，到鄰近地區快閃旅遊的經驗，嘗試在平台推出包含主題公園、餐飲、酒店體驗的活動，成功證實有一定市場。其後至9月更趁平台6周年推出大規模Staycation推廣活動，當時推出60至70個酒店的Staycation套票，亦對市場反應感到驚喜。

▲ Klook現時的應用程式介面，已改為強調本地體驗產品。 （受訪者提供圖片）

去年第四季銷售按季大增

關表示，Klook去年下半年本港業務，受惠本地產品銷售，第四季銷售額按季錄得約3倍增長；而且至2020年第四季末，業務已接近2019年同期的水平，當中Staycation所佔的比重較大，但其他產品，包括飲食體驗、水上活動等體驗，亦佔一定比重。

展望今年業務，她坦言走勢很視乎疫情進展，難以預先規劃，大原則是以顧客為先，針對需求即時調配人手與資源。但她續指，本地產品亦有明確發展方向。首先，Staycation的反應良好，「但香港人很容易感到沉悶，要提供更多選擇。」她舉例，Staycation向來以住宿加晚餐、早餐為主，但近期已陸續增設更多種時間安排，包括長期住宿或短至僅數小時的計劃，以滿足消費者不同需求。其次，平台亦會加強本地體驗活動的種類，參考水療、美容體驗早前的銷售成績，相信港人生活壓力增加，消費者對可讓人心情放鬆活動的需求有所提升，故此會持續增加這類產品。

記者: 周俊霖