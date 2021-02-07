  • 20°C
香港時間 : 2021207日 (日) 20:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

南韓網民封Cathie Wood為「搖錢樹」　連登契媽、科技女股神仲有幾多花名？

股市 19:00 2021/02/07

分享：

Cathie Wood掌舵的基金公司Ark Investment資產管理規模逾500億美元。

由女股神Cathie Wood掌舵的基金公司Ark Investment管理的資產規模，上周已經超過了500億美元，而去年同期僅僅有36億美元，按年增加了近13倍。投資Ark Invest基金的，不止是美國投資者，在亞洲亦有廣大的支持者。除了獲連登網民稱為「契媽」外，南韓網民亦封她「搖錢樹」。

南韓網民稱Cathie Wood為「돈나무（音︰donnamu）」，意思大致上為「搖錢樹」。這是源自Cathie Wood的音譯韓文名「캐시우드（音︰kaesi-udeu）」。

因為「Cathie（캐시／kaesi）」讀音與「現金（cash）」相近，等同於金錢「돈（don）」的意思；而「Wood」的意思為「木」，在韓文中為「나무（音︰namu，也可以解作樹）」，因此「돈나무（音︰donnamu）」，其實是來自「캐시+나무（金錢＋木）」混合而成的暱稱。

Ark基金重倉騰訊，持股名單詳見【下一頁】

在香港，連登討論區上不少網民稱呼Cathie Wood為「契媽」；在內地，也有網民呼她為「木頭姐」等。而在華語媒體當中，「女股神」、「科技女股神」、「新世代女股神」、「女版巴菲特」、「牛市女皇」也是她常見的外號。

在英語媒體中，Cathie Wood目前並沒有常見「花名」。不過，在2019年及以前，外國媒體多以「Tesla支持者bull（Tesla bull）」形容Cathie Wood。

當時Tesla一直持續遭到沽空機構、華爾街分析師唱淡，就算是看好Tesla的分析師、財經評論員，在談及Tesla前景時也經常要「戴頭盔」，而Cathie Wood是少數的堅定支持者、多次在公開場合明確地唱好Tesla的。因此，當時多數人對她的印象也只停留在「唱好Tesla的基金經紀」。

相關文章︰【Ark Invest】女股神Cathie Wood旗下基金公司擬推新ETF　專注太空探索、代號「ARKX」

【Ark Invest】女股神Cathie Wood睇好百度　連續6日加倉

編輯︰侯景成

基金 香港 美國 巴菲特 連登討論區

上一篇文章

【電子支付】九巴39條路線試行「e度嘟」　中銀：用量按季升5成

下一篇文章

【騰訊股價】北京法院受理抖音起訴騰訊壟斷案　內地首個互聯網平台之間的反壟斷訴訟
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】諾輝健康6606比快手更難抽　抽幾多手諾輝健康先穩獲一手？
【新股IPO】諾輝健康6606比快手更難抽　抽幾多手諾輝健康先穩獲一手？
【新股IPO】諾輝健康6606招股火熱　孖展暫錄1491億超購729倍、國際配售已足額
【新股IPO】諾輝健康6606招股火熱　孖展暫錄1491億超購729倍、國際配售已足額
【新股IPO】多家銀行豁免認購諾輝健康6606新股手續費　孖展息低至0.88厘
【新股IPO】多家銀行豁免認購諾輝健康6606新股手續費　孖展息低至0.88厘
【美股焦點】買唔到快手買嗶哩嗶哩　B站急升
【美股焦點】買唔到快手買嗶哩嗶哩　B站急升
【新股IPO】諾輝健康6606主營癌症篩查、引16名基投 認購前要知的五大要點
【新股IPO】諾輝健康6606主營癌症篩查、引16名基投 認購前要知的五大要點
【遊戲驛站GME】WallStreetBet散戶損失慘重　散戶﹕有假帳戶興風作浪
【遊戲驛站GME】WallStreetBet散戶損失慘重　散戶﹕有假帳戶興風作浪