南韓網民封Cathie Wood為「搖錢樹」　連登契媽、科技女股神仲有幾多花名？

▲ Cathie Wood掌舵的基金公司Ark Investment資產管理規模逾500億美元。

由女股神Cathie Wood掌舵的基金公司Ark Investment管理的資產規模，上周已經超過了500億美元，而去年同期僅僅有36億美元，按年增加了近13倍。投資Ark Invest基金的，不止是美國投資者，在亞洲亦有廣大的支持者。除了獲連登網民稱為「契媽」外，南韓網民亦封她「搖錢樹」。

南韓網民稱Cathie Wood為「돈나무（音︰donnamu）」，意思大致上為「搖錢樹」。這是源自Cathie Wood的音譯韓文名「캐시우드（音︰kaesi-udeu）」。

因為「Cathie（캐시／kaesi）」讀音與「現金（cash）」相近，等同於金錢「돈（don）」的意思；而「Wood」的意思為「木」，在韓文中為「나무（音︰namu，也可以解作樹）」，因此「돈나무（音︰donnamu）」，其實是來自「캐시+나무（金錢＋木）」混合而成的暱稱。

Ark基金重倉騰訊，持股名單詳見【下一頁】

在香港，連登討論區上不少網民稱呼Cathie Wood為「契媽」；在內地，也有網民呼她為「木頭姐」等。而在華語媒體當中，「女股神」、「科技女股神」、「新世代女股神」、「女版巴菲特」、「牛市女皇」也是她常見的外號。

在英語媒體中，Cathie Wood目前並沒有常見「花名」。不過，在2019年及以前，外國媒體多以「Tesla支持者bull（Tesla bull）」形容Cathie Wood。

當時Tesla一直持續遭到沽空機構、華爾街分析師唱淡，就算是看好Tesla的分析師、財經評論員，在談及Tesla前景時也經常要「戴頭盔」，而Cathie Wood是少數的堅定支持者、多次在公開場合明確地唱好Tesla的。因此，當時多數人對她的印象也只停留在「唱好Tesla的基金經紀」。

相關文章︰【Ark Invest】女股神Cathie Wood旗下基金公司擬推新ETF 專注太空探索、代號「ARKX」

【Ark Invest】女股神Cathie Wood睇好百度 連續6日加倉

編輯︰侯景成