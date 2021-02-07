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【騰訊股價】北京法院受理抖音起訴騰訊壟斷案　內地首個互聯網平台之間的反壟斷訴訟

新經濟追蹤 18:22 2021/02/07

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【騰訊股價】北京法院受理抖音起訴騰訊壟斷案　內地首個互聯網平台之間的反壟斷訴訟

抖音起訴騰訊 （00700） 壟斷有新進展，北京知識產權法院正式受理抖音起訴騰訊壟斷糾紛案。抖音起訴騰訊案，是自2020年底《關於平台經濟領域的反壟斷指南（徵求意見稿）》公佈以來，內地首例發生在互聯網平台之間的反壟斷訴訟。

據內地媒體報道，抖音指，騰訊通過旗下微信和QQ限制用戶分享來自抖音的內容，因此要求法院判令騰訊立即停止相關行為，刊登公開聲明消除不良影響，並賠償抖音經濟損失及合理費用9000萬元（人民幣，下同）。騰訊隨後發布聲明回應，稱相關指控純屬失實、惡意誣陷。

抖音起訴騰訊詳情【下一頁】

騰訊稱，字節跳動及相關公司還存在諸多侵害平台生態和用戶權益的違法違規行為，將繼續提起訴訟。字節跳動旗下多款產品，包括抖音通過各種不正當競爭方式違規獲取微信用戶個人信息，破壞平台規則，已被法院多個禁令要求立即停止侵權。

更多【新經濟股】文章    

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編輯：陳韻妍

港股 騰訊控股（00700） 壟斷 知識產權 知識產權 反壟斷 騰訊 字節跳動 微信 抖音

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