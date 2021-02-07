【ESG】陳茂波：今年中發表碳中和策略　把握綠色浪潮發展潛力

▲ 陳茂波表示，香港力爭2050前實現碳中和，把握綠色浪潮發展潛力。

財政司司長陳茂波表示，香港力爭2050年前實現碳中和，政府會在年中發表實現這個目標的長遠策略。他強調在環保方面的多項措施正逐步落實，包括電動車普及化、淘汰歐盟四期柴油商業車輛、電動渡輪試驗計劃、成立低碳綠色科研基金、延長清潔生產伙伴計劃和廢紙回收等。

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陳茂波稱，為應對氣候變化帶來的挑戰，改善城市環境和空氣質素，讓香港成為更宜居的城市，大眾的起居生活以致社會經濟活動都需要作出調整，從而透過系統性的變化來推動可持續的生活和經濟發展。

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他說，這不單會影響個別的產品和服務，更將影響產業鏈和產業群結構，造就新的商機及就業機會，強調必須好好把握這股綠色浪潮帶來的發展潛力。

電動車

推動汽車及輪船等減少排放是改善空氣質素的重要一環；推動電動公共小巴試驗方面，去年財政預算案撥款8,000萬元推行試驗計劃；逐步淘汰仍然在使用的高排放量柴油商業車，包括貨車、非專利巴士及小巴等。

電動渡輪

在維多利亞港內試驗電動渡輪方面，預期今年會就渡輪建造進行公開招標。環保署已透過「綠色運輸試驗基金」資助試驗兩艘天星小輪使用「柴、電混能綠色渡輪」。

低碳綠色科研基金

成立「低碳綠色科研基金」（Green Tech Fund），該基金在去年12月中正式開始接受申請，優先考慮支持的綠色科研主題包括：減碳、節能、減廢、綠色運輸，以及空氣和水質素等。

清潔生產伙伴計劃

政府透過「清潔生產伙伴計劃」鼓勵港資工廠採用更環保的清潔生產技術，協助他們節能減排，改善大灣區整體環境質素。

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編輯：陳華