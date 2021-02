【緬甸政變】連續兩日大規模示威 東南部據報現槍響（多圖）

▲ 緬甸多個城市連續第二日出現大規模示威,東南部城鎮的示威現場據報更出現槍響。

緬甸軍方政府於上周發動軍事政變,拘捕緬甸執政黨全國民主聯盟(簡稱全民盟,NLD)領袖昂山素姬等人。緬甸多個城市連續第二日出現大規模示威,要求緬甸軍方政府釋放被捕的昂山素姬等人,東南部城鎮的示威現場據報更出現槍響。

緬甸軍方上周拘捕全民盟多名高層,包括昂山素姬、總統溫敏、昂山素姬助手溫登(Win Htein)等人。路透社報道,緬甸各地於周日(7日)有數以萬計的民眾上街集會譴責軍方的政變行動。

雖然緬甸軍方早前已下令實施互聯網限制,但仍無阻緬甸民眾走上街頭,周日的示威規模甚至比前一日更大。

緬甸最大城市仰光的示威活動中,民眾由仰光各個角落出發,以位於仰光市中心的大金塔(Shwedagon Pagoda)作為目的地。示威者高舉三指以作示威手勢,沿路上有司機響咹,也有示威者手持昂山素姬的肖像。

由於紅色是昂山素姬所屬全民盟的標誌,示威者穿著紅色恤衫,手持紅色旗幟及氣球,以示聲援昂山素姬及全民盟。示威者更高呼「我們不要軍事獨裁!我們要民主!」(We don’t want military dictatorship! We want democracy!)的口號。

路透社指雖然當地互聯網遭到封鎖,但仍有部分人可透過社交媒體Facebook進行直播。

緬甸各地示威氣氛大致上和平。但路透社指出有現場直播片段顯示,緬甸東南部城市渺瓦底(Myawaddy)的示威現場傳出槍聲,更指當時有身穿制服及持槍的警察衝向約數百名示威者。

