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【緬甸政變】連續兩日大規模示威 東南部據報現槍響（多圖）

環球政治 18:29 2021/02/07

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緬甸多個城市連續第二日出現大規模示威，東南部城鎮的示威現場據報更出現槍響。

緬甸軍方政府於上周發動軍事政變，拘捕緬甸執政黨全國民主聯盟（簡稱全民盟，NLD）領袖昂山素姬等人。緬甸多個城市連續第二日出現大規模示威，要求緬甸軍方政府釋放被捕的昂山素姬等人，東南部城鎮的示威現場據報更出現槍響。

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【緬甸政變】昂山素姬助手溫登被捕 被指觸犯煽動法 【下一頁】

【緬甸政變】政府加強監控網絡 禁民眾使用Facebook 【下一頁】

緬甸軍方上周拘捕全民盟多名高層，包括昂山素姬、總統溫敏、昂山素姬助手溫登（Win Htein）等人。路透社報道，緬甸各地於周日（7日）有數以萬計的民眾上街集會譴責軍方的政變行動。

雖然緬甸軍方早前已下令實施互聯網限制，但仍無阻緬甸民眾走上街頭，周日的示威規模甚至比前一日更大。

緬甸最大城市仰光的示威活動中，民眾由仰光各個角落出發，以位於仰光市中心的大金塔（Shwedagon Pagoda）作為目的地。示威者高舉三指以作示威手勢，沿路上有司機響咹，也有示威者手持昂山素姬的肖像。

由於紅色是昂山素姬所屬全民盟的標誌，示威者穿著紅色恤衫，手持紅色旗幟及氣球，以示聲援昂山素姬及全民盟。示威者更高呼「我們不要軍事獨裁！我們要民主！」（We don’t want military dictatorship! We want democracy!）的口號。

【緬甸政變】女教練拍片跳健身操 意外影到政變畫面（有片） 【下一頁】

【緬甸政變】昂山素姬涉非法進口對講機 最高可判監3年 【下一頁】

路透社指雖然當地互聯網遭到封鎖，但仍有部分人可透過社交媒體Facebook進行直播。

緬甸各地示威氣氛大致上和平。但路透社指出有現場直播片段顯示，緬甸東南部城市渺瓦底（Myawaddy）的示威現場傳出槍聲，更指當時有身穿制服及持槍的警察衝向約數百名示威者。

責任編輯：鄭錦玲

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遊行集會 請願示威 軍事 昂山素姬 仰光 緬甸

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