【HSBC滙豐】滙豐向企業客推9,800元大利是優惠　豁免新客3個月FPS收款交易費

▲ 滙豐工商金融推出價值共9,800元的「開市大利是」獎賞和服務優惠。

HSBC滙豐宣布，將由2月12日至26日（即正月初一至十五日），向商業客戶推出價值共9,800元的「開市大利是」獎賞及服務優惠，包括向新申請滙豐「智豐收」服務的客戶，豁免首3個月「轉數快（FPS）」QR code收款交易費用，節省最多2,888元。

滙豐表示，數碼化已成新常態，目前超過8成的滙豐商業客戶，已採用數碼渠道處理日常財務及營運，而今次推出的優惠涵蓋多項數碼服務，特別配合中小企及商戶開拓網上業務及數碼收款等服務。

優惠期內，滙豐工商金融「開市大利是」優惠包括：

1）滙豐「智豐收」

成功遞交滙豐「智豐收」服務申請表的新商戶，可獲豁免首3個月的「轉數快」QR code收款交易費用，每月節省高達2,888元；

2）PayMe for Business

商務「網上理財」用戶成功登記及註冊PayMe for Business，並於首60天內透過PayMe for Business收取至少10筆付款，累計金額至少1,000元，即可獲668元PayMe for Business入賬額；

3）公司Mastercard

憑公司Mastercard於指定商戶累積消費滿8,000元，即可獲額外288元「獎賞錢」；

4）透過電子渠道辦理的匯出匯款交易

每筆成功交易可賺8元回贈，最多可獲88元；

5）香港滙豐Business Express應用程式

商務「網上理財」用戶首次成功登入香港滙豐Business Express流動應用程式，即獲68元Pacific Coffee電子現金券；

6）滙豐智滙（HSBC Smart Solution）

商務「網上理財」用戶首次成功登入業務管理API平台「滙豐智滙」，即獲68元Pacific Coffee電子現金券。

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編輯：趙穎妍