【HSBC滙豐】滙豐向企業客推9,800元大利是優惠　豁免新客3個月FPS收款交易費

▲ 滙豐工商金融推出價值共9,800元的「開市大利是」獎賞和服務優惠。

HSBC滙豐宣布,將由2月12日至26日(即正月初一至十五日),向商業客戶推出價值共9,800元的「開市大利是」獎賞及服務優惠,包括向新申請滙豐「智豐收」服務的客戶,豁免首3個月「轉數快(FPS)」QR code收款交易費用,節省最多2,888元。

滙豐表示,數碼化已成新常態,目前超過8成的滙豐商業客戶,已採用數碼渠道處理日常財務及營運,而今次推出的優惠涵蓋多項數碼服務,特別配合中小企及商戶開拓網上業務及數碼收款等服務。

優惠期內,滙豐工商金融「開市大利是」優惠包括:

1)滙豐「智豐收」

成功遞交滙豐「智豐收」服務申請表的新商戶,可獲豁免首3個月的「轉數快」QR code收款交易費用,每月節省高達2,888元;

2)PayMe for Business

商務「網上理財」用戶成功登記及註冊PayMe for Business,並於首60天內透過PayMe for Business收取至少10筆付款,累計金額至少1,000元,即可獲668元PayMe for Business入賬額;

3)公司Mastercard

憑公司Mastercard於指定商戶累積消費滿8,000元,即可獲額外288元「獎賞錢」;

4)透過電子渠道辦理的匯出匯款交易

每筆成功交易可賺8元回贈,最多可獲88元;

5)香港滙豐Business Express應用程式

商務「網上理財」用戶首次成功登入香港滙豐Business Express流動應用程式,即獲68元Pacific Coffee電子現金券;

6)滙豐智滙(HSBC Smart Solution)

商務「網上理財」用戶首次成功登入業務管理API平台「滙豐智滙」,即獲68元Pacific Coffee電子現金券。

編輯:趙穎妍