【Clubhouse爆紅】朱克伯格亦現身Clubhouse　業界分析：應用能否留客仍需觀望

▲ 朱克伯格也開戶口 Clubhouse下載量持續升溫

近日成為熱話的社交平台Clubhouse吸引多位科技界猛人加入平台，繼Tesla行政總裁Elon Musk後，Facebook創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）亦於日前開戶，並於平台上參加節目，談及科技未來趨勢。

據外媒報道，朱克伯格在Clubhouse的用戶名稱為Zuck23，他在的「The Good Time Show」上發言，談到該企有意將AR與VR應用在遙距工作上，猜想未來5至10年，Facebook或有一半員工將永久地進行遙距工作。

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Business Insider的報道續指，相比起朱克伯格所談論的內容，他出現在平台這件事更值得留意，因為Facebook與旗下應用，向來都被指會推出與競爭對手相類似的功能，例如Instagram所推出的Stories就與Snapchat的非常相似。

連續一周成本港社交應用下載冠軍

Clubhouse為語音互動平台，暫時只以邀請制方式傳播，憑其內容多元化，加上名人陸續加入平台，今年1月以來持續吸引新用戶加入。據App Annie的數據，該應用開放以來下載量已超過340萬次，1月最後一周便有94萬人下載，現時在德國、日本等的應用商店都是熱門下載應用。據SensorTower的資料，在過去一星期，Clubhouse一直是本港iOS應用下載榜中，社交網絡類型應用的首位，力壓Signal。

有業界人士預期，Clubhouse有力成為下一個真正爆紅的社交平台，但前提是它能夠留住現時的用戶，因為疫情關係，Clubhouse作為另類社交娛樂的應用，填補了市場的空白，但疫情消散後這種需求是否繼續下去有頗大疑問，加上大平台要跟風推出抄襲內容的難度不高，有指Twiiter已經開始測試類似的功能Spaces。

責任編輯：周俊霖