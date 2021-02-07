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A股大調整在即？　海通：只是牛市中的小調整　看好科技及消費股

股樓投資 18:43 2021/02/07

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自1月26日，A股開始回調，令市場開始憂慮今次調整幅度會否很大。不過，海通證券認為，若看過去牛市的情況，相信這輪牛市大格局未變，而今次回調可能是牛市過程中的小調整，即最大跌幅在一成以內，並繼續看好科技及消費股。

海通證券以滬深300作為跟踪觀察指標，回顧這輪牛市，發現自2019年1月以來，以跌幅5%以上計，滬深300期間共錄3次調整，具體時段是：2019年4月22日至2019年8月6日、2020年1月14日至2020年3月19日、2020年7月13日至2020年9月30日，而相應的滬深300最大跌幅分別為13.3%、17.1%和6.5%（見圖）。

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海通證券指，前兩次跌幅逾10%的調整，可看成牛市2浪回調，而當時調整主要源於基本面沒有跟上。海通重申，一直認為2019年1月4日上證綜指2,440點，是新一輪牛市的起點，由此起計，至2019年4月的3,288點，為牛市1浪上漲，而3288點至2646點則為牛市2浪回調，又指受疫情影響，2浪被拉長。

海通證券認為，隨着國內疫情受控，經濟活動逐步回歸正常，加上兩會後的積極財政貨幣政策登場，終致企業2020年第三季淨利潤按年跌幅，將會收窄至6.5%。換言之，企業業績改善。

選股板塊方面，海通證券首選科技股，因受惠5G周期，前期以硬件為主，中後期帶動軟件革新需求，最終萬物互聯、人工智能。其次為大眾消費類股票。

延伸閱讀【2021部署】高盛預期今年逾7000億元北水買港股 建議留意5類股份 料19隻港股有望跑贏大市【下一頁

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撰文 : 黄卓賢

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