【新冠疫苗】澳洲擬推行接種電子證書 進入高危場所需出示

新冠肺炎肆虐全球，各國都希望盡快為國民接種新冠疫苗。澳洲新冠疫苗接種計劃開展在即，澳洲政府計劃推出新冠疫苗接種記錄電子證書，日後或進出部分高危場所如長者護理中心等，需要出示新冠疫苗接種電子證書。

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澳洲服務部長羅伯特（Stuart Robert）周日（7日）宣佈，政府計劃通過政府手機應用程式Express Plus Medicare，為已接種新冠疫苗的民眾提供電子接種證書，同時亦會提供紙本證書。

當醫生或疫苗接種中心的藥劑師，在國家免疫登記系統（National Immunisation Register System）内輸入接種記錄時，民眾就將可獲得接種證書。

羅伯特強調計劃的關鍵是，澳洲民眾日後可同時獲得電子及紙本證書。他指出澳洲目前有88%的民眾都使用智能電話，因此可以將下載證書及保存於智能電話内，作為永久記錄。

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各州政府將可自行決定如何執行新冠疫苗接種記錄證書，包括民眾在進入哪些場所時要出示證書。澳媒估計民眾日後進入部分高風險場所，例如長者護理中心時或需出示證明。

另外，在澳洲人口最多的新南威爾士州（New South Wales），該州政府早前提議新冠疫苗接種記錄電子證書計劃落實後，民眾進入酒吧、餐廳和咖啡室時都需出示證書。

計劃正等待聯邦政府內閣通過，預料將在下周內完成。羅伯特表示，接種證書日後亦會在國際旅遊上發揮作用。他更表示，澳洲政府將來很可能要求國際旅客出示疫苗接種證書。

責任編輯：李俊儀