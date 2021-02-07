  • 21°C
香港時間 : 2021207日 (日) 18:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠疫苗】澳洲擬推行接種電子證書 進入高危場所需出示

環球社會熱點 17:46 2021/02/07

分享：

新冠肺炎肆虐全球，各國都希望盡快為國民接種新冠疫苗。澳洲新冠疫苗接種計劃開展在即，澳洲政府計劃推出新冠疫苗接種記錄電子證書，日後或進出部分高危場所如長者護理中心等，需要出示新冠疫苗接種電子證書。

澳洲政府倡疫苗護照助留學生入境 專家稱過早 【下一頁】

澳洲服務部長羅伯特（Stuart Robert）周日（7日）宣佈，政府計劃通過政府手機應用程式Express Plus Medicare，為已接種新冠疫苗的民眾提供電子接種證書，同時亦會提供紙本證書。

當醫生或疫苗接種中心的藥劑師，在國家免疫登記系統（National Immunisation Register System）内輸入接種記錄時，民眾就將可獲得接種證書。

羅伯特強調計劃的關鍵是，澳洲民眾日後可同時獲得電子及紙本證書。他指出澳洲目前有88%的民眾都使用智能電話，因此可以將下載證書及保存於智能電話内，作為永久記錄。

新西蘭本地66日零確診斷纜 澳洲即停旅遊氣泡 【下一頁】

各州政府將可自行決定如何執行新冠疫苗接種記錄證書，包括民眾在進入哪些場所時要出示證書。澳媒估計民眾日後進入部分高風險場所，例如長者護理中心時或需出示證明。

另外，在澳洲人口最多的新南威爾士州（New South Wales），該州政府早前提議新冠疫苗接種記錄電子證書計劃落實後，民眾進入酒吧、餐廳和咖啡室時都需出示證書。

計劃正等待聯邦政府內閣通過，預料將在下周內完成。羅伯特表示，接種證書日後亦會在國際旅遊上發揮作用。他更表示，澳洲政府將來很可能要求國際旅客出示疫苗接種證書。

責任編輯：李俊儀

相關文章

【移民澳洲】技術移民永居簽證審批期延長 或要等2年
2021/01/30
【移民澳洲】技術移民永居簽證審批期延長 或要等2年
【移民澳洲】澳洲樓價破2017年紀錄 惟墨爾本悉尼仍低水
2021/02/01
【移民澳洲】澳洲樓價破2017年紀錄 惟墨爾本悉尼仍低水
【移民澳洲】調查指近半數澳洲人 對華裔移民印象負面
2021/02/06
【移民澳洲】調查指近半數澳洲人 對華裔移民印象負面
Google威脅退出澳洲 莫里森：可用微軟Bing
2021/02/01
Google威脅退出澳洲 莫里森：可用微軟Bing
【昂山素姬被捕】美國或對緬甸採取行動 澳洲籲軍方尊重法治
2021/02/01
【昂山素姬被捕】美國或對緬甸採取行動 澳洲籲軍方尊重法治
疫情 酒吧 藥劑師 醫生 餐廳 南威爾斯 澳洲 新冠肺炎疫情 疫苗

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（02月07日 時間18:00）

下一篇文章

【拜登上任】與失業女子通話 恢復白宮「爐邊談話」傳統（有片）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【英國王室】英女王對哈里失去耐性 擬褫奪3項軍方頭銜
【英國王室】英女王對哈里失去耐性 擬褫奪3項軍方頭銜
【新冠疫情】何時恢復正常生活？ 按當前接種速度恐需7年
【新冠疫情】何時恢復正常生活？ 按當前接種速度恐需7年
馬克龍質疑中國疫苗成效 稱或可引致新變種病毒
馬克龍質疑中國疫苗成效 稱或可引致新變種病毒
【移民澳洲】調查指近半數澳洲人 對華裔移民印象負面
【移民澳洲】調查指近半數澳洲人 對華裔移民印象負面
曾治療俄中毒反對派領袖 55歲醫生忽然身故
曾治療俄中毒反對派領袖 55歲醫生忽然身故
新型冠狀肺炎全球疫情（02月07日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（02月07日 時間18:00）