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【酒醉金迷@iM網欄】波爾多的凡爾賽宮：超四級龍船酒莊

環球政經 21:34 2021/02/07

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距離波爾多市中心一個小時車程的龍船酒莊(Château Beychevelle)，在1855分級制中被評選為四級莊。不過由於它卓越穩定的品質被譽為「超四級莊」，酒莊帝王般的建築與奢華的後花園，亦常成為鎂光燈的寵兒。

龍船酒莊董事總經理Philippe Blanc先生

在龍船酒莊董事總經理Philippe Blanc先生的迎接下，參觀由莊園入口的老雪松拉開序幕。 這顆老雪松矗立在庭院中央，蒼勁茂盛，老而彌堅。Philippe說它已經伴隨龍船酒莊走過300多年的歲月了。 

莊園內貌

【酒醉金迷@iM網欄】葡萄園管理術：過冬保養大法

隨後我們移步來到了龍船酒莊的大廳。 透過大廳窗外映入眼簾的是那廣闊而延綿不絕的大花園，一直延伸直至遠處的吉倫德(Gironde)河邊。 眼下正值寒冬時節，沒有盛夏鮮花點綴的花園少了些許的鮮豔，但卻多了幾分莊嚴。這麼有氣派的城堡和後花園，難怪被稱為「波爾多的凡爾賽宮」。

龍船酒莊的標誌

後花園草坪中央上的雕塑，點出了酒莊之所以被命名為「龍船」的故事。Philippe興高采烈地向我們娓娓道來：「讓我們把時鐘撥回到17世紀初期……當時權傾一時的海軍總司令住在這莊園裡，往來的船隻為了表示對他的尊敬紛紛下半帆，因此船員們都會大聲喊“Bêcha vêla”（baisse—Voile降半帆）。」這漸漸演變成莊園的標誌：一艘以神獸作為船首的帆船；此外，當年那一聲聲的“Bêcha vêla”(降半帆)，也演變為今日酒莊的法語名字Beychevelle；而因為船首與中國的龍有幾分相似，中文名字便被巧妙翻譯成威武的「龍船」。

撇開過往的風光歷史，龍船酒莊的破格釀酒間與它出品的葡萄酒同樣值得細味，下期再談。

吳潔怡

波爾多紅酒經紀商及投資管理公司U’Wine客戶顧問

曾旅居於巴黎、斯特拉斯堡等多個法國城市，熟識當地文化，法語達專業水平。現於波爾多工作，深入接觸列級名莊(Grand Cru)，並在亞洲為大眾推廣葡萄酒文化。持有里昂大學國際傳播學碩士學位、WSET葡萄酒第三級證書。

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