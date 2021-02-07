屯門帝御．嵐天加推　折實最平329.96萬起

帝國集團及香港小輪（00050）合作發展，恒地（00012）負責銷售的屯門青山灣帝御．嵐天，加推5號價單，涉及112伙單位，實用面積由192平方呎起，至最大357平方呎，以最高總折扣率計，折實最平329.96萬元。

事實上，帝御．嵐天昨日（6日）首度發售281伙單位，折實價299.9萬元起，至最貴598.6萬元，吸引大批用家入市，開售至今沽出243伙，佔可供銷售單位逾86%，套現逾10.78億元。

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資料顯示，帝御．嵐天建有557伙，設開放式至兩房間隔，實用面積最細只有184平方呎，最大則有388平方呎。美聯物業住宅部行政總裁布少明於日前首輪開售時說，由於帝御．嵐天單位面積較細，入場門檻較低，吸引年青買家，用家當中超過八成為八、九十後及零零後客人，又預計項目落成後，呎租可達35元，回報率逾3厘。

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