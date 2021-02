拜登擬禁特朗普獲機密情報權限 怕對方「口疏」洩密

特朗普卸任美國總統後,因上月初的美國國會暴亂事件而遭到彈劾,參議院即將展開對特朗普的第二次彈劾審訊。美國總統拜登接受美媒訪問時,表示特朗普是個行為飄忽(erratic)的人,認為特朗普不應再獲得國家機密情報,以防特朗普因口疏洩密。

拜登(Joe Biden)接受美國哥倫比亞廣播公司(CBS)訪問時,被主持問及是否應繼續與前總統特朗普(Donald Trump)分享情報簡報的這個傳統。

拜登首先表明反對繼續向特朗普分享情報:

(I'd just rather think there's no need for him to have that intelligence briefing.)

拜登甚至表明特朗普獲得情報並無意義:

向他提供一份情報簡報有何價值?他除了可能說出口之外,還會有甚麼影響?

(What value is giving him an intelligence briefing? What impact does he have at all, other than the fact he might slip and say something?)