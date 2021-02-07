  • 22°C
香港時間 : 2021207日 (日) 17:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

拜登擬禁特朗普獲機密情報權限 怕對方「口疏」洩密

環球政治 17:06 2021/02/07

分享：

美國總統拜登表示特朗普是個行為飄忽的人，認為特朗普不應再獲得國家機密情報。

特朗普卸任美國總統後，因上月初的美國國會暴亂事件而遭到彈劾，參議院即將展開對特朗普的第二次彈劾審訊。美國總統拜登接受美媒訪問時，表示特朗普是個行為飄忽（erratic）的人，認為特朗普不應再獲得國家機密情報，以防特朗普因口疏洩密。

【彈劾特朗普】特朗普拒宣誓作供 斥為「公關技倆」【下一頁】

Twitter封殺不果？特朗普據報借助手帳戶發文 【下一頁】

拜登（Joe Biden）接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問時，被主持問及是否應繼續與前總統特朗普（Donald Trump）分享情報簡報的這個傳統。

拜登首先表明反對繼續向特朗普分享情報：

我認為目前他（特朗普）無需要獲得情報簡報。

（I'd just rather think there's no need for him to have that intelligence briefing.）

拜登甚至表明特朗普獲得情報並無意義：

向他提供一份情報簡報有何價值？他除了可能說出口之外，還會有甚麼影響？

（What value is giving him an intelligence briefing? What impact does he have at all, other than the fact he might slip and say something?）

據悉，特朗普自上月20日卸任後，至今仍未提出希望繼續接受機密情報的要求，但特朗普於共和黨内仍繼續維持勢力。

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

【拜登上任】與失業女子通話 恢復白宮「爐邊談話」傳統（有片）
今日
【拜登上任】與失業女子通話 恢復白宮「爐邊談話」傳統（有片）
【彈劾特朗普】特朗普拒宣誓作供 斥為「公關技倆」
2021/02/05
【彈劾特朗普】特朗普拒宣誓作供 斥為「公關技倆」
特朗普退出美國演員工會 曾因暴亂被威脅或逐出會
2021/02/05
特朗普退出美國演員工會 曾因暴亂被威脅或逐出會
侵粉議員發表陰謀論 遭眾議院投票踢出委員會
2021/02/05
侵粉議員發表陰謀論 遭眾議院投票踢出委員會
Twitter封殺不果？特朗普據報借助手帳戶發文
2021/02/05
Twitter封殺不果？特朗普據報借助手帳戶發文
政治 美國 拜登 特朗普 彈劾 美國國會

上一篇文章

【牛津疫苗】阿斯利康：疫苗對南非變種病毒效力有限

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（02月07日 時間17:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【移民澳洲】調查指近半數澳洲人 對華裔移民印象負面
【移民澳洲】調查指近半數澳洲人 對華裔移民印象負面
【新冠疫情】何時恢復正常生活？ 按當前接種速度恐需7年
【新冠疫情】何時恢復正常生活？ 按當前接種速度恐需7年
新型冠狀肺炎全球疫情（02月07日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（02月07日 時間17:00）
【英國王室】英女王對哈里失去耐性 擬褫奪3項軍方頭銜
【英國王室】英女王對哈里失去耐性 擬褫奪3項軍方頭銜
曾治療俄中毒反對派領袖 55歲醫生忽然身故
曾治療俄中毒反對派領袖 55歲醫生忽然身故
馬克龍質疑中國疫苗成效 稱或可引致新變種病毒
馬克龍質疑中國疫苗成效 稱或可引致新變種病毒