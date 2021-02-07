拜登擬禁特朗普獲機密情報權限 怕對方「口疏」洩密

▲ 美國總統拜登表示特朗普是個行為飄忽的人，認為特朗普不應再獲得國家機密情報。

特朗普卸任美國總統後，因上月初的美國國會暴亂事件而遭到彈劾，參議院即將展開對特朗普的第二次彈劾審訊。美國總統拜登接受美媒訪問時，表示特朗普是個行為飄忽（erratic）的人，認為特朗普不應再獲得國家機密情報，以防特朗普因口疏洩密。

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拜登（Joe Biden）接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問時，被主持問及是否應繼續與前總統特朗普（Donald Trump）分享情報簡報的這個傳統。

拜登首先表明反對繼續向特朗普分享情報：

我認為目前他（特朗普）無需要獲得情報簡報。 （I'd just rather think there's no need for him to have that intelligence briefing.）

拜登甚至表明特朗普獲得情報並無意義：

向他提供一份情報簡報有何價值？他除了可能說出口之外，還會有甚麼影響？ （What value is giving him an intelligence briefing? What impact does he have at all, other than the fact he might slip and say something?）

據悉，特朗普自上月20日卸任後，至今仍未提出希望繼續接受機密情報的要求，但特朗普於共和黨内仍繼續維持勢力。

責任編輯：鄭錦玲