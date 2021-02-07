抗議Google、Facebook搶走廣告收入　逾百加拿大報紙開天窗

▲ 加拿大新聞媒體協會發起「消失的頭條」運動(網上圖片)

媒體機構與社交平台的收益爭議由澳洲蔓延至加拿大。加拿大新聞媒體協會發起「消失的頭條」運動，抗議科企獲取大多數廣告收益，卻拒絕支付新聞生產費用。該會指出，逾100家加拿大報館響應運動，在2月4日的報紙頭版開天窗，以示警新聞產業正面臨存亡危機。

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外媒引述「多倫多星報」（Toronto Star）行政總裁John Boynton的文章，指出運動目標是讓包括全國各家報紙頭版空白，並附上給所有國會議員的公開信，呼籲加拿大當局儘快採取行動。他指出，報導值得信賴、以事實為基礎的新聞成本高昂，但Google與Facebook等科企就獲取逾8成的數碼廣告收益，卻拒絕支付合理費用。他指出，這導致近年來加拿大各地的地方報媒相繼倒閉，且有數以百計的記者失業。

▲ 2月4日，部分加拿大的報紙頭版開天窗，於下方刊出公開信。（網上圖片）

加拿大新聞媒體協會一封致國會議員的公開信表示，全加拿大媒體已經快沒有廣告收入，而疫情讓情況加速惡化，新聞業正在消失。加拿大文化資產部長Steven Guilbeault向媒體發送聲明，表示當地打算通過立法，確保新聞業可以為內容製作獲得公平的回報，目標是在今年推動制定新法。

就事件，Facebook回應表示公司有為媒體提供免費工具可傳播新聞訊息；Google亦強調該企協助傳統媒體轉型為網路媒體，並直接提供相關資金。

責任編輯: 周俊霖