【市區上車盤】不用10分鐘到港鐵站　近年先入伙　樓價「5字頭」有成交

樓價持續高企，要找500萬元以下的市區盤不易，惟市場仍有選擇。中原歐陽振邦說，長沙灣喜遇中層E室，實用面積298平方呎，一房間隔，望街景，剛以525萬元易手，實用呎價17,617元。

歐陽振邦續說，新買家為上車客，心儀市區細價物業，見上址造價合理，即拍板入市自用。據了解，原業主於2017年以約494萬元買入單位，持貨4年，現賬面賺31萬元，物業期內升值6%。

資料顯示，喜遇位於長沙灣福榮街538號，於2019年2月入伙，屬單幢樓設計，提供136伙單位，實用面積264至410平方呎。項目最大賣點是位於市區，民生商店及食肆林立，而且距離長沙灣站及荔枝角站分別約6至8分鐘步程。此外，長沙灣道、保安道及青山道一帶亦有多條穿梭港九新界的巴士、小巴路線可供選擇。

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安峯示範單位相

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