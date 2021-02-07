  • 22°C
香港時間 : 2021207日 (日) 17:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【市區上車盤】不用10分鐘到港鐵站　近年先入伙　樓價「5字頭」有成交

股樓投資 16:07 2021/02/07

分享：

樓價持續高企，要找500萬元以下的市區盤不易，惟市場仍有選擇。中原歐陽振邦說，長沙灣喜遇中層E室，實用面積298平方呎，一房間隔，望街景，剛以525萬元易手，實用呎價17,617元。

歐陽振邦續說，新買家為上車客，心儀市區細價物業，見上址造價合理，即拍板入市自用。據了解，原業主於2017年以約494萬元買入單位，持貨4年，現賬面賺31萬元，物業期內升值6%。

資料顯示，喜遇位於長沙灣福榮街538號，於2019年2月入伙，屬單幢樓設計，提供136伙單位，實用面積264至410平方呎。項目最大賣點是位於市區，民生商店及食肆林立，而且距離長沙灣站及荔枝角站分別約6至8分鐘步程。此外，長沙灣道、保安道及青山道一帶亦有多條穿梭港九新界的巴士、小巴路線可供選擇。

延伸閱讀【安達臣道新盤】安峯價單登場　一房折實最平792.9 　華懋：市場期望開心價【下一頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

安峯示範單位相

    點擊圖片放大
    +7
    +6

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【http://imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 黄卓賢

相關文章

【樓市現象】業主氣勢回歸要加價 買家不想高追入市 週末十大屋苑成交量跌28%
2021/01/25
【樓市現象】業主氣勢回歸要加價 買家不想高追入市 週末十大屋苑成交量跌28%
【上車盤】青衣唯一「4字頭」私樓之選　最平叫價499萬
2021/01/28
【上車盤】青衣唯一「4字頭」私樓之選　最平叫價499萬
【上車盤】市區港鐵沿綫私樓　首期不足50萬可上車
2021/02/04
【上車盤】市區港鐵沿綫私樓　首期不足50萬可上車
【上車盤】衣食住行齊全　5分鐘直達火車站 　不用500萬做業主
2021/02/02
【上車盤】衣食住行齊全　5分鐘直達火車站 　不用500萬做業主
【樓市熱話】單身男月入2.5萬想買樓 「借盡」銀行+400萬首期 問買650萬樓 VS 400萬樓
2021/01/29
【樓市熱話】單身男月入2.5萬想買樓 「借盡」銀行+400萬首期 問買650萬樓 VS 400萬樓
上車盤 長沙灣 荔枝角 喜遇

上一篇文章

瑞士央行美股持倉創新高　就連GME都有炒　持有逾13萬股

下一篇文章

中國平安去年賺過千億元人民幣　派末期息1.4元人民幣
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【低水屋苑】 海濱花園臨海而建環境清幽 行10分鐘到港鐵站 上車客成功以「6字頭」購入3房
【低水屋苑】 海濱花園臨海而建環境清幽 行10分鐘到港鐵站 上車客成功以「6字頭」購入3房
【新股IPO】諾輝健康6606即日起招股你抽唔抽 入場費13464元
【新股IPO】諾輝健康6606即日起招股你抽唔抽 入場費13464元
【投資智慧】林本利教路 買股票應有的3個心態　切忌高追接貨
【投資智慧】林本利教路 買股票應有的3個心態　切忌高追接貨
【大行點睇】 平安證券3大理由預期 港股仍處於牛市首階段 推薦2月份10大金股
【大行點睇】 平安證券3大理由預期 港股仍處於牛市首階段 推薦2月份10大金股
【職場出路】想轉行做登記護士？ 修讀公大護士課程 可獲政府全額學費資助 名額200個
【職場出路】想轉行做登記護士？ 修讀公大護士課程 可獲政府全額學費資助 名額200個
【網民熱話】細個買唔起玩具 長大後眼鏡都唔捨得換 網民嘆：「窮真係會影響一世」
【網民熱話】細個買唔起玩具 長大後眼鏡都唔捨得換 網民嘆：「窮真係會影響一世」