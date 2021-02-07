【拜登上任】與失業女子通話 恢復白宮「爐邊談話」傳統（有片）

美國總統拜登（Joe Biden）早前公佈1.9萬億美元經濟紓困方案，希望有助減輕新冠肺炎疫情為美國帶來的影響。拜登更恢復白宮 「爐邊談話」傳統，與美國加州一名因新冠疫情失業的女子通話，向對方推銷經濟紓困方案。

拜登上任即減聯邦官員產假 有員工被急召上班 【下一頁】

白宮周日（7日）於社交平台Twitter上載影片，片中顯示拜登和加州女子Michele Voelkert透過電話通話交流。Voelkert表示她任職的公司在疫情下架構重組，因此她於去年7月後一直失業。Voelkert自己曾向拜登寫信傾訴她出現財務困難的情況，其後收到拜登的電話。

影片

拜登於白宮橢圓形辦公室致電慰問Voelkert，他表示明白工作對一個人的重要性。同時，他在通話中重申，在無法解決新冠肺炎疫情的情況下，重開商店的想法不切實際。拜登亦在通話中推銷他提出的經濟紓困方案，指出方案可為現正感到絕望的人提供緊急救濟。

這是拜登上任後首次進行「爐邊談話」（fireside chats），這個傳統可追溯至1933年，由時任美國總統羅斯福（Franklin D Roosevelt）提出這個做法。羅斯福當時採取每周舉行一次總統廣播演說形式，以較親民的方式與民眾交流。

其後多任美國總統都有沿襲「爐邊談話」的做法，包括前總統奧巴馬（Barack Obama），但特朗普在任內宣佈無限期暫停「爐邊談話」。白宮發言人普薩基（Jen Psaki）早前表示，拜登會用多種方式延續傳統。

責任編輯：李俊儀