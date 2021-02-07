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瑞士央行美股持倉創新高　就連GME都有炒　持有逾13萬股

股樓投資 16:23 2021/02/07

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瑞士央行向美國證交會（SEC）提交文件披露，截至去年12月，持有2490隻美股，市值達1,410億美元，創持倉新高，且佔其外匯儲備的20%。值得留意的是，除了持有蘋果、亞馬遜、微軟等科技巨頭，瑞士央行還持有逾13萬股GameStop（GME）。

綜觀去年第四季，瑞士央行最高的五大持倉股是：蘋果、微軟、亞馬遜、Facebook、Alphabet。其中最大持倉股為蘋果，持有6,480萬股，減少290萬股，佔資產比例6.1%，市值達86億美元（其他見圖）。至於近期備受散戶追擊的GameStop（GME），瑞士央行亦持有13萬股。

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此外，瑞士央行增持了501隻股票，如拼多多A股，蔚來汽車A股。同時，瑞士央行減持了894隻股票，包括備受香港投資者歡迎的阿里巴巴。

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撰文 : 黄卓賢

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