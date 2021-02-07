【牛津疫苗】阿斯利康：疫苗對南非變種病毒效力有限

新冠肺炎疫情全球大流行，外界關注新冠疫苗能否有效遏制新冠肺炎變種病毒。牛津疫苗生產商阿斯利康（AstraZeneca）指出，研究顯示牛津疫苗預防南非新冠肺炎變種病毒的效力有限。

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研究由南非金山大學（University of the Witwatersrand）和英國牛津大學合作進行，安排2,026名健康年輕的成年人進行試驗，其中一半人接受安慰劑。在參與研究的志願者當中，沒有人住院或死亡，但研究目前未經同行評審。

阿斯利康發言人表示，研究早期數據顯示牛津疫苗對南非變種病毒引起的輕微症狀效力有限。發言人指參與試驗者主要為健康年輕的成年人，因此難以證實牛津疫苗對重症及住院患者的影響。

但阿斯利康指，牛津疫苗中和抗體的活性，與其他證實可有效應對重症的疫苗相同，因此阿斯利康相信牛津疫苗也可預防重症。

據悉，阿斯利康與牛津大學已開始對牛津疫苗進行調整，並會迅速展開臨床試驗，以便於必要時可於秋季推出。

責任編輯：鄭錦玲