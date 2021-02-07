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挑戰歷史高位 24小時漲6.53% 比特幣價格重上4萬美元

理財智慧 20:06 2021/02/07

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比特幣的價格周六（6日）升至40,000美元以上，在過去24小時內上漲6.53%。曾高見$40,999.05美元，非常接近1月8日創下的歷史高點41.962.36美元，幾乎收復由一月歷史高位滑落後的所有失地，半個月内升了近四成。有對衝基金預言一旦黃金持有者轉向比特幣，幣價將翻倍。

在一月初達到歷史高位之後，比特幣滑鐵盧，兩周急跌近三分之一（31.25％），在1月22日觸及28,845.31美元的低點。於1月25日，摩根大通曾警告說比特幣或許永遠無法再上4萬美元。而過去7天比特幣價格一路向上移動，累積到周六爆上4萬，比起1月22日低位足足增長了39.72％。

 

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編輯：李秀雯

 

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