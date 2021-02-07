涉3.6萬個車位 逾120個屋苑申請資助 安裝電動車充電設施

財政司司長陳茂波指，去年12月至今，有逾120個私人屋苑提出申請，涉及3.6萬個車位，申請在停車場安裝電動車充電設施，相等於全港約一成相關車位。

其中，政府為推動電動車普及使用，去年預算案撥出20億元、以先導計劃方式，資助合資格的私人住宅樓宇停車場安裝充電的基礎設施。

另一方面，去年財政預算案撥款8,000萬元推行電動公共小巴試驗計劃，環保署已發出規格要求和指引，相關部門正進行前期籌備，預計會資助約40輛電動公共小巴在不同地區試用。

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編輯：李秀雯