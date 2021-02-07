  • 20°C
香港時間 : 2021207日 (日) 20:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

涉3.6萬個車位 逾120個屋苑申請資助 安裝電動車充電設施

名人薈萃 19:03 2021/02/07

分享：

財政司司長陳茂波指，去年12月至今，有逾120個私人屋苑提出申請，涉及3.6萬個車位，申請在停車場安裝電動車充電設施，相等於全港約一成相關車位。

其中，政府為推動電動車普及使用，去年預算案撥出20億元、以先導計劃方式，資助合資格的私人住宅樓宇停車場安裝充電的基礎設施。

另一方面，去年財政預算案撥款8,000萬元推行電動公共小巴試驗計劃，環保署已發出規格要求和指引，相關部門正進行前期籌備，預計會資助約40輛電動公共小巴在不同地區試用。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：李秀雯

 

上一篇文章

10大屋苑周末成交　連續27周雙位數　逾6年最長紀錄　代理：市民求樓若渴

下一篇文章

A股大調整在即？　海通：只是牛市中的小調整　看好科技及消費股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【職場出路】想轉行做登記護士？ 修讀公大護士課程 可獲政府全額學費資助 名額200個
【職場出路】想轉行做登記護士？ 修讀公大護士課程 可獲政府全額學費資助 名額200個
【新股IPO】諾輝健康6606即日起招股你抽唔抽 入場費13464元
【新股IPO】諾輝健康6606即日起招股你抽唔抽 入場費13464元
【網民熱話】細個買唔起玩具 長大後眼鏡都唔捨得換 網民嘆：「窮真係會影響一世」
【網民熱話】細個買唔起玩具 長大後眼鏡都唔捨得換 網民嘆：「窮真係會影響一世」
【大行點睇】 平安證券3大理由預期 港股仍處於牛市首階段 推薦2月份10大金股
【大行點睇】 平安證券3大理由預期 港股仍處於牛市首階段 推薦2月份10大金股
【投資智慧】林本利教路 買股票應有的3個心態　切忌高追接貨
【投資智慧】林本利教路 買股票應有的3個心態　切忌高追接貨
【低水屋苑】 海濱花園臨海而建環境清幽 行10分鐘到港鐵站 上車客成功以「6字頭」購入3房
【低水屋苑】 海濱花園臨海而建環境清幽 行10分鐘到港鐵站 上車客成功以「6字頭」購入3房