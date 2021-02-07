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紅磡煥然懿居首錄撻訂　 三房買家料損失逾35萬

股樓投資 18:03 2021/02/07

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市建局旗下「港人首置上車盤」紅磡煥然懿居出售最後43伙首置單位，原定在本周三﹙3日﹚全數沽清，原定在本周三﹙3日﹚全數沽清。原於本周三（3日）已沽出所有單位。不過，項目前日（5日）錄得1宗撻訂，料買家遭殺訂逾35萬元，屬項目首宗的撻訂個案。

據成交紀錄冊顯示，涉及單位為2座12樓G室，在上周五（29日）以712萬元成交，實用面積574平方呎，屬三房間隔，呎價約12,404元。然而，買家在簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展，即撻訂離場，料買家已支付5%訂金，即損失近36萬元。

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編輯：李秀雯

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